Botoşani: Anchetă după ce un bărbat a primit din Lituania un plic cu mesajul ''Antrax. Sună la 112'' Politistii din Botosani au demarat, joi dupa amiaza, o ancheta intr-un caz de suspiciune de antrax, dupa ce un barbat a primit prin posta un plic cu praf alb. Potrivit unor surse judiciare, barbatul de 37 de ani din Botosani ar fi deschis plicul, care avea un timbru de Lituania, iar in interiorul lui ar fi gasit, pe langa praf, si un bilet pe care scria: "Antrax. Suna la 112". Barbatul a alertat autoritatile, iar politistii s-au deplasat la fata locului si au ridicat plicul in conditii de siguranta. Ulterior, au fost sesizati reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, dar si specialistii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

