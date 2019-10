Bosquito la Arenele Romane: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, pe 19 octombrie, Bosquito va asteapta la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) la un eveniment cu totul si cu totul special: o lansare de album! Fanii vor avea parte de un sound diferit, electric dar care pastreaza spiritul care a consacrat trupa, alaturi de o productie inovatoare. In…

- Cunoscuta publicului larg pentru colaborarea cu Gotye pe “Somebody that I used to know” dar si pentru piesele cu zeci de milioane de viewuri precum “Settle Down” sau “Cameo Lover”, KIMBRA canta in premiera in Romania a Bucuresti vineri pe 27 septembrie la Quantc Open Air. In deschidere va urca pe scena…

- Sergio Busquets, Diego Llorente și Pablo Sarabia au dat autografe și s-au fotografiat cu fani spanioli prezenți la București prin programul ”Meet & Greet”. Federația Spaniola de Fotbal (RFEF) a inițiat din octombrie 2018 programul Meet & Greet, prin care suporterii naționalei ”Furia Roja” se pot intalni…

- Andreea Antonescu si Andreea Balan au refacut trupa Andre, pe 9 iulie, cand au lansat videoclipul „Reset la inima”. Pe 16 iulie, fetele au avut primul concert in cadrul show-ului „La Bairam”, la Arenele Romane din Bucuresti. Pentru un singur concert, trupa Andre ar fi primit o suma uriasa pentru aceasta…

- Concertul trupei Bon Jovi, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului, are loc duminica, 21 iulie, in Piața Constituției din București.Ce piese va interpreta. Program și reguli de acces