Stiri pe aceeasi tema

- Rata de absorbție a fondurilor europene este de 28%, aproape de nivelul mediei UE care este undeva la 30%, a declarat miercuri ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, care asigura și interimatul la ministerul Fondurilor Europene potrivit mediafax. Teodorovici vorbește de 8,69 miliarde de euro…

- BNR a decis ca dobanda de politica monetara sa fie pastrata la același nivel, susține Romania TV. Practic, aceasta a fost stabilita la 2,50%. Aceasta nu a mai fost schimbata din luna mai a anului trecut și de atunci au tot existat variații puternice a indicelui ROBOR. Conform sursei citate,…

- Ministerul Finanțelor Publice a afișat luni, 1 aprilie, execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an, deși trebuia sa o faca pe 25 martie. Chiar daca este aceasta întârziere, aceasta arata ca deficitul pe primele doua luni din acest an a fost de 0,51% din PIB, mai mic cu 0,07 puncte…

- ”Eu azi aveam un program destul de strans, cum se spune. Trebuia sa fiu gazda la un dineu oferit regelui Iordaniei. Din cauza diletantismului doamnei prim-ministru nu mai este cazul. Regele Iordaniei s-a simțit personal jignit de discursul ținut de doamna Dancila in SUA. A reușit sa faca praf și politica…

- „Problema majora care ma preocupa pe mine in acest raport de tara este ca desi Romania inregistreaza un ritm de crestere economica in ultimii ani, practic inegalitatile regionale se adancesc si creste saracia mai ales in randul grupurilor cele mai vulnerabile, in primul rand copiii, varstnicii, persoanele…

- Senatul a aprobat luni un proiect de lege care reglementeaza aplicațiile de transport alternativ precum Uber, taxiFY sau CleverGO, proiect pe care Guvernul a transmis ca il susține, printr-un aviz favorabil. Insa tot Executivul spune ca saptamana viitoare va da Ordonanța de urgența care practic ar…

- Alexandru Vaida-Voevod (27 februarie 1872, Olpret/Bobalna de astazi-19 martie 1950, Sibiu) a avut un rol esential in unirea Transilvaniei cu Romania. Deputat [1] in Parlamentul din Budapesta (perioada 1906-1918), a citit, in corpul legislativ invocat, rezolutia prin care ardelenii se proclamau liberi…

- Comunitatile rurale si localitatile s-ar fi putut dezvolta mai bine daca centralizarea excesiva si gradul ridicat de birocratie din Romania nu ar fi afectat atragerea de fonduri europene, a declarat, sambata, la Cluj, europarlamentarul Iuliu Winkler. Acesta a precizat ca UDMR propune Guvernului redirijarea…