Boris Johnson se declară 'şocat' de descoperirea a 39 de cadavre într-un camion 'Sunt socat de acest tragic incident din Essex', a scris Boris Johnson pe Twitter. 'Primesc permanent informari, iar Ministerul de Interne va lucra indeaproape cu politia din Essex pentru a se stabili cu exactitate ce s-a intamplat', a adaugat el. 'Gandurile mele sunt la cei care si-au pierdut viata si la apropiatii lor', a mai scris premierul britanic. Cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite in noaptea de marti spre miercuri intr-un tir la un complex industrial la est de Londra, in Essex, iar politia a anuntat arestarea unui barbat sub suspiciunea de crima. Conform primelor elemente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Corpurile a 39 de migranți au fost descoperite in containerul unui camion care circula in Essex, sud-estul Angliei, la circa 30 de kilometri est de Londra. Potrivit unor informații, poliția crede ca vehiculul a venit din Bulgaria. Șoferul are 25 de ani și este din Irlanda de Nord.

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de TIR din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra, informeaza BBC. Șoferul tirului a fost arestat. Cadavrele au fost descoperite in urma unui apel al numarul de urgența facut dimineața in jurul orei 03.40 (ora Romaniei).Parcul…

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți într-o remorca de tir din parcul industrial Waterglade din zona Essex de lânga Londra. Șoferul tirului, un tânar de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat, potrivit BBC și ReutersCadavrele au fost descoperite în urma unui…

- Odata cu apropierea datei prevazute pentru retragerea Regatului Unit dinUniunea Europeana, tot mai mulți europeni vor sa ramana in Marea Britanie, arata statisticile publicate, miercuri, de guvernul britanic. Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. Cetațenii UE care locuiesc…

- Guvernul britanic va prezenta miercuri sau joi la Uniunea Europeana propunerile sale detaliate despre Brexit, inclusiv problema frontierei irlandeze, a declarat, luni, pentru Reuters o sursa guvernamentala britanica. Potrivit radioteleviziunii irlandeze RTE, Marea Britanie va propune crearea de "centre…