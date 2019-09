Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a aruncat o „bomba” in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu, prezent la audieri, susține ca barbatul iși bate joc de procurori și incearca sa ii induca in eroare, iar in desfașurarea anchetei este nevoie de un psiholog.

- Informații bomba in cazul Luizei Melencu! Unul dintre numerele de telefon ale adolescentei a fost activat acum doua zile, pe Snapchat. Surse apropiate anchetei a dezvaluit ca, la DIICOT, a fost anunțata inclusiv adresa la care s-ar fi aflat cartela, mai exact, in județul Arad, in același județ in care…

- Criminalistii au facut o descoperire importanta cu ajutorul unui georadar, in locuința lui Gheorghe Dinca, chiar in locul in care presupusul criminal din Caracal a ținut-o pe adolescenta Alexandra Maceșanu.

- Gheorghe Dinca ar mai fi omorat o tanara, a treia victima lasand in urma obiecte ce nu au fost recunoscute de mamele Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, adolescentele pe care criminalul din Caracal a spus ca le-a ucis.

- Cazul din Caracal continua sa-i revolte pe romani. De aceasta data, oamenii sunt indignati de faptul ca avocatul Luizei Melencu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca, si-a facut selfie in casa acestuia.

- Detalii șocante ies la iveala, in cazul crimelor din Caracal. Se pare ca in momentul in care Alexandra era in apel cu operatorii de la 112 și le-a marturisit acestora ca cineva a intrat in casa, acea persoana nu era Gheorghe Dinca!

- Dezvaluire incendiara in cazul Caracal. DIICOT va relua astazi cercetarile acasa la Gheorghe Dinca, deși ieri șeful structurii spunea ca oamenii legii nu pot descinde la acasa lui Dinca fara ca acesta sa fie prezent. Dinca este internat in spital, acuzand dureri in urma descinderilor oamenilor legii,…

- Marti, 30 iulie, Curtea de Apel Craiova va judeca apelul facut de Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, in privinta arestului preventiv