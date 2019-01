Bogdan Rodeanu (deputat USR): Programul de inzestrare a Armatei - prioritate nationala si internationala

Stiri pe aceeasi tema

- Programul de inzestrare a Armatei este o prioritate nationala si internationala, pentru ca ne-am asumat rolul de a contribui la apararea granitelor NATO si UE, afirma, sambata, deputatul USR Bogdan Rodeanu, vicepresedinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, scrie Agerpres.…

- UPDATE – ora 14:19 Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a avizat favorabil proiectul de buget pentru domeniul securitatii nationale si a aprobat Planul de inzestrare a Armatei 2019 – 2028, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ‘Am analizat si aprobat o serie de masuri importante care…

- Parlamentul European a adoptat, astazi, cele doua propuneri legislative privind Programul de cercetare al UE 2021-2027 Orizont Europa. Orizont Europa va fi cel de-al 9 lea Program cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii. In calitate de responsabil al Comisiei de Sanatate și Mediu…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi fiind subiecte privind inzestrarea Armatei, planul de intrebuintare a fortelor armate care vor fi trimise la misiuni si operatii in afara tarii anul viitor, Planul National de Prioritati Informative…

- Iata comunicatul ANRE, integral: “Ca urmare a declarațiilor facute de domnul director general Viorel Alicuș in cadrul lucrarilor Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, facem urmatoarele precizari: In ANRE, deciziile cu privire la cadrul de reglementare stabilit prin Programul multianual…

- Consiliul Local Brașov va aproba la ședința ordinara din aceasta luna proiectul „Sportul in scoli”, prin are elevii vor avea acces la infrastructura sportiva școlara in afar orelor de curs. Adrian Oprica „Așa cum am demonstrat și pana acum, Municipiul Brasov sustine dezvoltarea sportului de performanta…

- Efortul de inzestrare si de modernizare a Armatei la standarde NATO trebuie continuat, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, punctand ca Ministerul Apararii trebuie sa utilizeze in mod transparent...