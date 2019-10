Stiri pe aceeasi tema

- Impacarea partilor in cazul faptei de furt ar putea fi scoasa din legislatia penala iar astfel faptele de furt indiferent de forma de comitere vor fi cercetate obligatoriu de catre procurori, potrivit unui comunicat de luni al Parchetului instantei supreme.Concret procurorul general interimar…

- Judecatoria Constanta a stabilit primul termen de judecata in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a trei persoane din judetul Constanta in dosarul referendumului national organizat in iulie 2012 pentru demiterea presedintelui…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Bogdan Dimitrie Licu, a dispus in cursul zilei de azi, 26 iulie 2019, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realizat supravegherea activitații de cercetare…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Bogdan Dimitrie Licu, a dispus in cursul zilei de azi, 26 iulie 2019, efectuarea de verificari la Parchetul…

- Procurorul general Bogdan Licu a cerut, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru a fi analizat modul in care procurorii au supravegheat cercetarile in cazul adolescentei disparute in Caracal, județul Olt. Solicitarea procurorului general vine in contextul…

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru a fi analizat modul in care procurorii din structura au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt.„Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Instanța din Slatina a amanat cu trei zile decizia care ar fi trebuit luata astazi. Dupa ce alte instanțe au respins suspendarea și apoi revizuirea adopției, familia adoptiva mai are de primit doar incuviințarea de a pleca din țara cu fetița de 8 ani. „Prin incheierea de sedinta din data de 15.07.2019…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, miercuri, cererea procurorului general Bogdan Licu de stramutare a judecarii ordonantei presedintiale de la Mehedinti departe de zona Craiova in cazul Sorinei. Decizia este definitiva."Respinge cererea formulata de petentul…