Boeing isi face planuri: China va avea nevoie de 8.090 de aeronave, in valoare de 1.300 miliarde de dolari Operatorii aerieni chinezi vor avea nevoie in urmatorii 20 de ani de 8.090 de noi aeronave, in valoare de aproape 1.300 miliarde de dolari, deoarece extinderea clasei mijlocii si imbunatatirea infrastructurii vor majora cererea pentru calatorii aeriene, a estimat marti compania americana Boeing, transmit Reuters si Bloomberg.



Cea mai recenta estimare a Boeing pentru perioada 2008 - 2038 este cu 5,2% mai ridicata decat prognoza de anul trecut a grupului american - aproximativ 7.690 de avioane.



De asemenea, China va avea nevoie de servicii comerciale in valoare de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP. Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca…

- Jack Ma, carismaticul cofondator al Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online din China, a demisionat din functia de presedinte marti, in ziua in care a implinit 55 de ani, intr-un moment in care industria sa este afectata de razboiul comercial cu SUA, transmite DPA. El este…

- Pretul aurului a atins marti dimineata cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si a valului de reduceri ale dobanzilor de catre bancile centrale, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale,…

- Pretul aurului a depasit joi pragul psihologic de 1.500 dolari o uncie, din cauza incertitudinilor legate de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China si a valului de reduceri ale dobanzilor de catre bancile centrale, pe fondul temerilor legate de incetinirea economiei mondiale, transmite…

- Investitiile majore in vehiculele electrice si hibride au afectat profitul trimestrial al Bayerische Motoren Werke AG (BMW), in pofida majorarii vanzarilor, a anuntat joi producatorul german de masini de lux, transmit AP, Reuters si DPA. Profitul inainte de taxe s-a situat la 2,05 miliarde…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian,…

- Grupul farmaceutic american AbbVie a anuntat marti preluarea compatriotului Allergan, producatorul Botox, in cadrul unei tranzactii mixte, numerar si actiuni, cu o valoare de aproximativ 63 miliarde dolari, transmite Reuters. Investitorii Allergan ar urma sa primeasca 0,8660 actiuni AbbVie…