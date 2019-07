Boeing, decizie radicală. Producţia unui aparat de zbor ar putea fi oprită Boeing a avertizat ca ar trebui sa opreasca producția avionului 737 Max daca acesta va mai fi meținut la sol, in condițiile in care compania a suferit cele mai mari pierderi trimestriale inregistrate vreodata, de 3,4 miliarde dolari. In cazul in care autoritațile de reglementare din lume vor interzice zborurile cu 737 Max, Boeing a spus ca va lua in considerare reducerea sau inchiderea producției de 737 Max in intregime. Cu toate acestea, șeful Boeing, Dennis Muilenburg, este convins ca avionul va reveni in aer pana in octombrie, conform Mediafax. "In timp ce eforturile noastre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

