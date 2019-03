BMW distrus de flăcări după ce a luat foc în mers FOTO Un BMW a fost distrus aproape complet dupa ce a fost cuprins de flacari pe o șosea din vestul țarii. Incidentul a avut loc pe drumul județean 791, intre localitațile aradene Zimand si Santana. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma incendiului. Traficul in zona a fost blocat timp de aproximativ o ora, […] Articolul BMW distrus de flacari dupa ce a luat foc in mers FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

