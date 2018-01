Bloomberg, despre Romania: A avea cea mai rapida crestere economica din UE nu te face mai bogat

Stiri pe aceeasi tema

- Bloomeberg a scris un articol amplu despre economia Romaniei, cu titlul „Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat”. Autoarea articolului comenteaza ca „bunastarea romanilor abia daca s-a modificat in perioada uriasului avant economic”. In ciuda creșterii explozive a produsului…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele Institutului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Doua din trei gospodarii au un calculator acasa, iar circa 68% au internet, in crestere cu 3,6% puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). 'Din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi (65,6%) au avut in anul 2017 un calculator…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Un numar de 2.156.400 de turisti nerezidenti sositi in Romania, in primele 9 luni din 2017, au cheltuit in total 4,676 miliarde lei. In medie, un turist sosit in Romania a cheltuit 2.159,8 lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.

- România poate avea cea mai rapida creștere economica din Uniunea Europeana, dar deține recordul și la un indicator deloc magulitor, cea mai mare saracie, noteaza prestigioasa agenție de știri și analize economice Bloomberg.

- "Prețurile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcand la 3,2%, cel mai inalt nivel din august 2013 (3,6%). Creșterea este provocata de scumpirea alimentelor cu 3,88% și a marfurilor nealimentare cu 4,12% fața de luna noiembrie 2016, potrivit datelor…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca spera ca legile justiției, acum in dezbatere in Parlament , sa duca la intarirea luptei anticorupție. Reporter: I-ați recomandat lui Toader sa ceara avizul Comisiei de la Veneția pentru legile justiției?…

- Mitinguri impotriva “statului paralel si ilegitim” vor fi organizate de PSD in Bucuresti si orasele mari din tara, a anuntat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Acesta a precizat ca mesajul va fi “aceasta este majoritatea” si ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. “Ne-am intalnit…

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- Desi ieftinirile „de criza” sunt aproape recuperate, nu avem de-a face cu un boom imobiliar (ANALIZA) Facilitata de apetitul romanilor pentru achiziții, tendința de creștere a prețurilor din ultimii ani ii face pe mulți sa-și aminteasca de perioada de boom imobiliar, suscitand teama de o noua…

- In perioada analizata, decembrie 2016- iulie 2017 , preturile la nivelul economiei romanesti au inregistrat o evolutie ascendenta, comparativ cu luna decembrie 2016, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Dupa o scadere a preturilor in primele doua luni ale anului 2017, avand…

- Fermierii din sectorul zootehnic vor beneficia de o alocare financiara de 100 mil. euro pentru plata subventiilor aferente campaniei agricole 2017, bani care vor ajunge la crescatorii de bivolite de lapte, bovine de carne, vaci de lapte, precum si la crescatorii de viermi de matase, potrivit unui…

- Cresterea economica record a Romaniei a surprins pe toata lumea. In al treilea trimestru din acest an, PIB-ul tarii noastre a avansat cu 8,6% comparativ cu aceeasi perioada din 2016, astfel ca am avut cel mai accelerat avans dintre toate statele membre UE. Informatia a fost disecata si de presa straina,…

- De anul viitor, ritmul de crestere al economiei romanesti "va incetini" Foto: wikipedia.org. Economia româneasca a avut în primele noua luni ale acestui an o crestere peste asteptari. România a înregistrat în trimestrul al III-lea al acestui an cel mai semnificativ…

- Potrivit estimarilor publicate astazi de Institutul National de Statistica, produsul intern brut al Romaniei a inregistrat un avans de 8,8 pe serie bruta si de 8,6 pe serie ajustata sezonier, raportat la perioada similara a anului trecut. Acelasi raport mentioneaza ca PIB a crescut in termeni reali…

- Banca Transilvania va derula in perioada 14 noiembrie-31 decembrie un proces de rascumparare a maxim 15 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor Hotararii AGEA din data de 26.04.2017, respectiv…

- Prețurile au crescut in octombrie 2017 cu 2.6% fața de anul trecut, potrivit unui raport publicat vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, preturile de consum in luna octombrie 2017 comparativ cu luna octombrie 2016 au crescut cu 2,6%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2016 ‐ octombrie 2017) fata de precedentele 12 …

- Cartofii, ouale și fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in luna octombrie fața de luna precedenta, in timp ce, in categoria marfuri nealimentare, cele mai severe creșteri de prețuri au fost consemnate in cazul energiei electrice și termice și al combustibililor,…

- Topul SCUMPIRILOR in octombrie: oua, legume si conserve de legume, unt, energie si combustibili Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in sus prognoza de inflatie pentru sfarsitul acestui an, la 2,7%, fata de prognoza anterioara de 1,9%, a anuntat joi guvernatorul Mugur Isarescu, precizand…

- Cel mai ridicat nivel din 2013 | Rata anuala a preturilor a fost de 2,6% in octombrie Rata anuala a preturilor a fost de 2,6% in octombrie, preturile de consum au crescut cu 1,28% in octombrie fata de luna trecuta, preturile combustibililor crescand cu 3,4% dupa majorarea accizelor, iar preturile energiei…

- Rata anuala a preturilor a fost de 2,6% in octombrie, preturile de consum au crescut cu 1,28% in octombrie fata de luna trecuta, preturile combustibililor crescand cu 3,4% dupa majorarea accizelor, iar preturile energiei electrice s-au marit cu 6,9%, potrivit datelor publicate vineri de INS.…

- Confuzia provocata de modificarile Codului Fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Europa de Est, intr-un moment in care economia tarii noastre inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE. Bloomberg atrage atentia asupra problemelor…

- Recuperarea decalajelor pe care Romania le are fata de alte state din Uniunea Europeana (UE) nu este ajutata prin stimularea consumului intr-o perioada in care acesta creste fara politici macroeconomice de sustinere, in contextul in care strategiile sustenabile, necesare pentru o dezvoltare durabila,…

- Economia Romaniei s-ar putea confrunta cu probleme in viitorul apropiat, avertizeaza un articol din publicatia americana The New York Times. Aprecierile vin in conditiile in care avansul economic din prezent este bazat in cea mai mare parte pe consum, iar Guvernul condus de Mihai Tudose este nevoit…

- Semnarea acordului este o premiera la nivelul Uniunii Europene, rectorul Universitații Politehnica, Mihnea Costoiu, afirmand ca este pentru prima oara cand o universitate europeana se implica la acest nivel in imbunatațiea transportului aerian. Eurocontrol este prezenta in 43 de state ale spațiului…

- Acordul de colaborare vizeaza atat instruirea de profesioniști in domeniul traficului aerian, cat și dezvoltarea de proiecte de cercetare in sectorul transportului aerian, in cadrul centrelor de cercetari ale universitații. Acordul este o soluție fara precedent in Romania și Uniunea Europeana, pentru…