- Un profesor de sport al școlii generale din comuna Șanț, județul Bistrița-Nasaud, a primit o condamnare de 4 luni cu executare. Barbatul a lovit doi elevi in timpul unei ore de curs. Sentința nu este definitiva. Suparat ca a fost lovit cu o minge, profesorul le-a aplicat o corecție fizica unor elevi,…

- Condamnat la sapte ani de inchisoare de instanta de fond, un locuitor al raionului Briceni, acuzat de omorul unui consatean, a mai primit cativa ani in plus de temnita, dupa ce procurorii care l-au anchetat au facut apel, nemultumiti de pedeapsa stabilita de prima instanta.

- Adrian Maxim a fost condamnat de Tribunalul Bihor la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de patru ani si interzicerea unor drepturi. In perioada de supraveghere, sportivul va frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul…

- Dorel Greab, unul din cei patru polițiști bistrițeni acuzați de luare de mita in 2017, a primit sentința, dupa ce a incheiat un acord de recunoaștere cu procurorii. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Pe 20 decembrie magistrații de la Tribunalul Bistrița-Nasaud au pronunțat…