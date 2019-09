Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a luat primele decizii dupa inregistrarea candidaturilor pentru alegerile prezidentiale:Respingerea inregistrarii candidaturii și a semnului electoral ale domnului VIOREL CATARAMA pentru alegerea Președintelui Romaniei din anul 2019. Motivul: 94.170 de semnaturi din cele…

- Kelemen Hunor a anunțat, joi, ca au fost stranse 270.000 de semnaturi pentru susținerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din acest an. El a spus ca acestea vor fi depuse la Biroul Electoral Central sambata, la ora 11.00, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mare atenție! Șoferii pot ramane…

- Premierul Viorica Dancila și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale, social-democrații reușind sa strânga 1.486.000 de semnaturi. La eveniment au participat mai mulți lideri ai PSD, dar și primarul general Gabriela Firea și președintele Senatului…

- Președintele Dreptei Liberale, Viorel Catarama, și-a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale, alegeri care vor avea loc in luna noiembrie a acestui an. El a anunțat ca a strans peste 230.000 de semnaturi.„Am venit astazi (miercuri-n.r) la Biroul…

- Saptamana aceasta este ultima in care candidații la alegerile prezidențiale se pot inregistra la BEC. Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis și Dan Barna, iși vor depune candidaturile in aceeași zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Viorica Dancila se va inregistra oficial in cursa joi, conform…

- "In temeiul art.16 alin.(2) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie aduce la cunostinta urmatoarele. In ziua de 30 august 2019, ora 10,00, vor fi desemnati in sedinta publica,…

- Instanta suprema ii va desemna vineri, prin tragere la sorti, pe cei cinci judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. "In temeiul art.16 alin.(2) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile…

