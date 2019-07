Bilete false la Untold. Un ieşean, cercetat pentru înşelăciune, dar şi pentru ameninţări „Data viitoare cand mai platesti pentru asa ceva, tu si tovarasii tai sa va ganditi de doua ori inainte. Si ti-am spus, nu ma supara, ca s-ar putea sa ma pun in miscare sa te caut si nu o sa-ti convina, crede-ma. Nu sunt genul de om care sa caute toti agaricii, eu fac 2-300 de milioane pe saptamana, nu ma intereseaza. Da, din tepe. Trebuie sa profiti de pe urma prostilor. Asta e viata, daca esti prost, platesti”, spune escrocul, intr-o inregistrare audio, conform antena3.ro. Amenintari la adresa cumparatorilor la adresa cumparatorilor Escrocul termina conversatia cu o amenintare cu moartea. "Vedeti-va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

