Stiri pe aceeasi tema

- Migratia a scazut la jumatate, iar numarul masinilor furate in strainatate si descoperite la frontierele Romaniei s-a dublat in 2018, a afirmat marti seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, comisarul-sef Adrian Popescu, la bilantul IGPF pe anul trecut. Potrivit acestuia,…

- Potrivit bilanțului intocmit de Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Arad, anul trecut, prin punctele de trecere ale frontierei (P.T.F.) aflate pe teritoriul județului nostru au trecut peste 8.200.000 de persoane și 3.400.000 de mijloace de transport. Așa cum era de așteptat, cele mai…

- CHIȘINAU, 28 ian – Sputnik. În perioada 21 – 27 ianuarie 2019, la frontiera verde și în punctele de trecere, polițiștii de frontiera au documentat 63 de persoane care au încalcat legislația frontaliera si migrationala a Republicii Moldova. - 19 încalcari…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat mai multe acțiuni ilegale, printre care doua treceri…

- Politistii de frontiera au confiscat, in primele unsprezece luni din 2018, peste 4,7 milioane de pachete de tigari, in valoare de 8,6 milioane de euro. In acelasi interval au fost destructurate 17 grupuri organizate, fiind depistate 157 de persoane suspecte de contrabanda cu tigari. ”In anul…

- Așa cum era de așteptat, ca in fiecare an, in perioada sarbatorilor de iarna și in primele zile ale Anului Nou, traficul a crescut considerabil la punctele de trecere ale frontierei. Romanii, in cea mai mare parte, s-au intors in Romania, pentru a fi aproape de cei dragi. Alții, in schimb, fie pe calea…

- Peste 174.000 de persoane au trecut prin punctele de trecere ale frontierei in ultimele 24 de ore, cele mai multe pe sensul de ieșire din Romania. Polițiștii de frontiera au constatat 24 de fapte ilegale și au dat amenzi de aproape 6.000 de lei. Din cei peste 174.000 de cetațeni romani și straini care…

- A fost inaugurat un nou punct de frontiera cu Bulgaria, in judetul Constanta, potrivit Mediafax. Punctul de Trecere a Frontierei Dobromir-Krushari functioneaza in subordinea Garzii de Coasta si este deschis pentru traficul international de persoane, precum si pentru traficul international de marfuri,…