Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atacurilor din Sri Lanka a ajuns la 290 de morți, luni dimineața, 22 aprilie. Cel puțin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC. Potrivit autoritaților locale, 24 de persoane au fost arestate…

- Poliția din Sri Lanka a arestat 13 barbați în legatura cu atentatele de duminica, produse în biserici și hoteluri, ce au ucis peste 200 de persoane, au declarat luni surse din poliție citate de AFP.Primul Ministru, Ranil Wickremesinghe, anunțase duminica ca opt persoane ar fi fost arestate.Autoritațile…

- Cel putin 158 de persoane, între care 35 straini, au murit, iar alte peste 300 au fost ranite în seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka. Informația este confirmata de autoritațile țarii. Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin…

- Celula de criza la MAE dupa atentatele din Sri Lanka Sri Lankan security personnel and police investigators look through debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and…

- Cel putin 207 de persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite in seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat…

- Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat ca 207 peresoane au fost ucise si peste 400 au fost ranite in atacurile de duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo…

- Autoritatile din statul Sri Lanka anunta cel putin 137 de morti si sute de raniti in urma unor explozii la biserici si hoteluri din tara. Cel putin 6 explozii au fost confirmate, fiind vorba de trei biserici in Kochchikade, Negombo si Batticaloa. La lacasele de cult avea loc slujba de Paste.In Colombo…

- Autoritatile braziliene au arestat opt angajati ai companiei miniere Vale SA in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei de luna trecuta de la Brumadinho (sud-est), cand barajul unui lac de decantare a cedat, provocand cel putin 166 de morti, relateaza vineri Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…