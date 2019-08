Stiri pe aceeasi tema

- Laura Bretan și Ester Peony, rivalele finalei naționale a concursului Eurovision din acest an, vor susține impreuna un moment special pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, alaturi de Olivier Kaye. Televiziunea Romana reunește pe scena Festivalului International Cerbul de Aur 2019 trei artiști indragiți…

- Cei 40 de ani de la primul show color al Televiziunii Romane vor fi aniversati la Brasov, pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, alaturi de protagonista prezenta atunci pe micul ecran, Corina Chiriac. In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs…

- Big Band-ul Radio Romania si Orchestra Operei din Brasov vor da ritm Festivalului Cerbul de Aur 2019 Big Band-ul Radio - cea mai cunoscuta si longeviva orchestra profesionista din Romania, sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor si Andrei Tudor si 30 de membri ai Orchestrei Operei din Brasov vor…

- Vedeta TVR Eda Marcus si Elvin Dandel vor urca pe scena Cerbului de Aur 2019 in calitate de prezentatori. Cei doi sunt amfitrionii noii editii a evenimentului ce va avea loc in perioada 22 – 25 august 2019, in Piata Sfatului, din Brasov. Daca Eda, indragita prezentatoare a Televiziunii…

