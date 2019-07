Un punct termic dezafectat va fi transformat in Biblioteca publica de cartier multifunctionala Unul din proiectele Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, aflat in derulare de mai multi ani, a primit votul unanim al Consiliului Judetean Vrancea, in sedinta din 9 iulie 2019, privind dreptul de administrare a unui spatiu destinat activitatilor de biblioteca. Este […] Articolul Biblioteca in cartierul Sud al Focșaniului, in incinta unui punct termic dezafectat apare prima data in Monitorul de Vrancea .