- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a acuzat miercuri organizatiile nonguvernamentale ca au incendiat padurile amazoniene pentru a face rau guvernului sau, in contextul in care pe retelele sociale au venit reactii de revolta din toata lumea in urma aparitiei imaginilor cu Sao Paolo cufundat in bezna…

- Cel mai mare oraș din Brazilia a ramas pe intuneric timp de o ora, locuitorii orașului au intrat in panica. Fumul provocat de incendiile din statele Amazonas și Rondonia au fost cauza penei de curent din Sao Paulo.

- Luni, locuitorii orasulului Sao Paolo, cel mai mare oras din Brazilia, s-au trezit in bezna in plina zi, la ora 3 dupa-amiaza. Initial, expertii nu au putut explica fenomenul, fiind lansate mai multe ipoteze.

- Peste 120 de pompieri, ajutati de elicoptere si alte aeronave, incearca sa stinga un incendiu de vegetatie izbucnit, marti, pe insula Evia din Marea Egee, care a generat un nor gros de fum ce a acoperit parti din Atena, informeaza site-ul publicatiei Kathimerini. O manastire de pe insula a fost deja…

- Situatie alarmanta in Portugalia din cauza incendiilor de vegetatie. Cel putin noua oameni au fost raniti, majoritatea pompieri, care au incercat sa localizeze flacarilor violente din centrul tarii.Potrivit protectiei civile portugheze, in jur de 1.

- Meteorologii au anunțat ca vremea se menține racoroasa și azi, cu temperaturi sub cele normale pentru luna iulie. Cerul va fi variabil iar in a doua parte a zilei, in nord, centru si la munte, va ploua torential si se vor inregistra si descarcari electrice. Vantul va sufla cu intensificari la munte,…

- S-a redeschis Terasa Mira Summer din Cetatea Alba Carolina, iar distracția sub cerul liber, a durat pana-n zorii zilei. A inceput sezonul estival, iar la Terasa Mira Summer din Cetatea Alba Iulia petrecerile fierbinți de vara se vor ține lanț. Vineri, 24 mai, albaiulienii și turiștii au dat startul…