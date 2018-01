Betty Ice, preluata de Unilever South Central Europe

Stiri pe aceeasi tema

- Unilever South Central Europe si Betty Ice au semnat, miercuri, un acord prin care Unilever South Central Europe va achizitiona, producatorul român de înghetata. Compania Betty Ice a fost înfiintata în anul 1994 de antreprenorul român Vasile Armenean cu viziunea…

- Unilever South Central Europe va achiziționa producatorul roman de inghețata Betty Ice, au anunțat, miercuri, cele doua companii. Cele două companii nu au făcut publică valoarea tranzacției. Surse din piața de fuziuni și achiziții, citate de Mirsanu.ro, estimează…

- Producatorul roman de inghetata Betty Ice, detinut de omul de afaceri Vasile Armenean, a ajuns la un acord de vanzare catre gigantul anglo-olandez Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara si liderul pietei de inghetata din Romania, scrie Magazinul Progresiv, care la randul sau citeaza…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Omul de afaceri sucevean a vandut compania Betty Ice, unul dintre cei mai importanți producatori de inghețata din Romania, gigantului Unilever. Potrivit „Jurnalului de Tranzacții” www.mirsanu.ro, Unilever a ajuns la un acord de preluare a producatorului de inghețata Betty Ice Suceava, potrivit informațiilor…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- Situatia economica din Romania anului 2017 pune presiune pe asteptarile din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza. Consultantii Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Ministerul Finantelor Publice a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, interne sau internationale, in contextul unei situatii de criza, asa cum fals s-a promovat…

- Romania va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani, a declarat, pentru Libertatea, ministrul Agriculturii, Petre Daea. In aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni efectiv…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Robert Pitt, fostul CEO al Tesco, in functia de director de operatiuni. El va coordona si proiectele companiei aflate in diferite stadii de dezvoltare in Romania.

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania. Estimarea ia in calcul numarul de smartphone-uri…

- Grabit de avansul pietei e-commerce din Romania, retailerul de materiale de constructii si gradinarit Hornbach si-a lansat deja magazinul online la noi in tara, desi compania anunta aceasta platforma abia in prima jumatate a anului.

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- Era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii. „Azi am pierdut un prieten drag mie si familiei mele… A plecat mult prea repede dintre noi. In urma cu 3 luni imi spunea „Aditule nu am trait degeaba am trait viata la…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…

- Pentru fiecare dintre sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat vineri ca va pune la dispozitia Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, dupa anuntul referitor la investigatia privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor…

- Transelectrica a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%. "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- Daca anul trecut, criza lemnului de foc a afectat puternic mii de comunitați locale din Romania, anul acesta situația este mult mai grava. Criza artificiala de resursa lemnoasa din Romania a declanșat haosul in piata lemnului de foc. Este afectata in primul rand populația care iși permite cu greu…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) au crescut cu 5,8% in noiembrie, dupa un avans de 5,9% in octombrie - cel mai ridicat nivel din 2009 - a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/.

- Rolul furnizorului este de a cumpara energie, de a face managementul achizitiei si de a vinde la cel mai mic pret. Pretul depinde de comenzile pe care le are si de o structura a productiei care este si ea influentata de alti factori, explica Cristina Micu, membru board, Asociatia Furnizorilor de…

- Numarul companiilor din IT la nivel național a crescut in perioada 2011 - 2016 de la 9.823 la 14.339 și se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depași numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, conform unui studiu al…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Ultimul studiu elaborat de filiala clujeana a Asociatiei Romane pentru Industria de Electronica si Software – ARIES Transilvania arata ca, in acest domeniu, Timisul este batut clar de Cluj, la toate capitolele. Piața este dominata in continuare de București.

- Deoarece in cazul glo nu exista ardere, asa cum se intampla in cazul tigarilor traditionale, utilizarea glo are potentialul de a fi mai putin riscanta decat fumatul, sustine compania. Principalul avantaj al glo fata de competitorul iQOS, lansat de Philip Morris, sustine BAT, este faptul ca glo are…

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile tot mai vitrege din piața, provocate pe…

- Giganții care controleaza piața de IT din Romania, ce poate ajunge la o pondere de 10% din PIB Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile…

- Un lider mondial ajunge in Romania și vrea sa dea lovitura pe o importanta piața. Inființat in 2010, in Olanda, colosul este prezent in peste 30 de țari și 980 de orașe.Gigantul este indispensabil pentru orașe mari precum Amsterdam, Rotterdam și Monaco, iar acum iși face intrarea și in țara…

- Mutare de proportii a unui gigant din Romania. Gazda celor de la Amazon 'joaca tare' in piata si se pregateste sa dea startul unei afaceri care va aduce mii de locuri de munca pentru romani. Dupa finalizarea unui proiect de proportii in Bucuresti, firma a decis sa investeasca sute de milioane de…

- Mutare neașteptata pe piața din Romania. Brandul unui gigant german va disparea treptat din țara noastra.Dupa ce compania a anunțat ca va majora salariile angajaților cu 20%, daca de la 1 ianuarie 2018 contributiile sociale vor trece in sarcina angajatului, jucatorul face un alt anunț neașteptat.…

- In dosar mai sunt judecati directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata (49 de acte materiale) si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, precum si Mihai Leva, sef de productie al companiei,…

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- Petre Daea: Scaderea curbei de ouat nu explica integral scumpirile recente Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: Arhiva. Ouale, carnea si produsele lactate s-au scumpit inexplicabil în ultima vreme. În unele cazuri, pretul alimentelor s-au dublat la raft. Fermierii solicita interventia…

- „Am fost si eu la unii producatori, am vazut ca la nivelul lor costurile au stagnat si chiar au scazut, dar la comercianti sunt diferente foarte mari. I-am rugat pe toti de pe acest lant sa nu fie lacomi. La oua, pretul la poarta fermei este 52 de bani si ajunge la peste un leu, mi se pare ca distanta…

- Ei au afaceri cumulate de 350-400 mil. euro, pe o piata totala evaluata la circa 820 mil. euro, conform ZF. Opt dintre cei mai mari zece producatori mondiali de cosmetice sunt prezenti direct pe piata locala cu operatiuni de distributie si import. Singurii care nu au venit direct sunt jucatorii…

- Un simplu DA adresat la momentul potrivit poate constitui de fapt un nou inceput pentru voi. Teoretic nu se schimba nimic, practic relatia voastra trece la un alt nivel, unul asumat si privit dintr-o perspectiva diferita de cea de pana scum. Ca atare, vreti ca juramintele pe care vi le faceti…

- Banca Transilvania a anuntat ca vrea sa investeasca in Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, in urma unui parteneriat strategic cu BERD prin care vrea sa aplice modelul care s-a dovedit castigator in Romania. Initial, BT ar urma sa cumpere 39% din capitalul social al bancii…

- Consiliul Concurentei a sanctionat un producator si sapte distribuitori de pe piata de acumulatori auto cu amenzi in valoare totala de 545.439 lei (aprox. 120.000 euro). Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei avand ca obiect incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pentru…

- Piata de pariuri din Romania cunoaste o dinamica foarte accelerata in ultima perioada. Au loc multe schimbari, achizitii si vanzari importante si intra pe piata jucatori externi mari, ceea ce reflecta un interes sporit in ceea ce priveste Romania pe zona pariurilor sportive. In acest context, saptamana…

- ”Va multumim ca ne-ati fost alaturi de-a lungul timpului (la finele anului implinim deja 10 ani de activitate) si ca datorita voua agentia Roxy Travel este deja un nume destul de cunoscut pe piata turistica . Ne-am lovit de multe situatii bune dar si rele,uneori singuri, alteori alaturi de…

- Numarul de magazine online din categorii precum Beauty (cosmetice, parfumuri), home & deco sau articole pentru copii creste vertiginos in Romania, spune Andrei Radu, Fondator GPeC.Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași in 2017 valoarea de 1,87 trilioane…