Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA, informeaza agerpres.ro. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie…

- O petitie pentru sustinerea lui Liviu Pop in functia de ministru al Educatiei a fost initiata in spatiul online. Initiatorul acesteia afirma ca poate oficialul „a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase", dar a „demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar".

- Liderul democraților, Vlad Plahotniuc, a fost intrebat intr-un interviu recent daca mai ia in calcul preluarea funcției de premier, informeaza NOI.md. Politicianul a precizat ca nu are astfel de planuri, chiar și in cazul in care PD se va menține la guvernare dupa alegerile din 2018. {{267285}}„Nu am…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Deputatul Catalin Radulescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune dezincriminarea abuzului in serviciu, mentionand ca masura ar fi similara cu prevederile altor state europene.

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.

- Comunicat: PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a doamnei Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei. “ Doamna Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea doamnei Viorica Dancila ca premier al României este rezultatul unui șir de eșecuri ale PSD, dupa un an de guvernare, și ca apariția unei relații conflictuale între premier și șeful de

- Presa internationala scrie despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la numirea noului prim ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim ministru din ultimul an, informeaza Digi 24.BBC: ldquo;Romania va avea pentru…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.“Romania va avea pentru prima data o…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui Romaniei și are și un mesaj pentru noul prim-ministru al Romaniei. ”Salut decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei. O felicit și ii doresc mult succes…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. De la Comisia Europeana, comisarul european Corina Crețu saluta decizia președintelui și are și un mesaj tranșant pentru noul premier al Romaniei.”Salut decizia…

- PES activists Romania isi manifesta sustinerea fata de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a doamnei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. Doamna Viorica Dancila este un politician echilibrat si un om de echipa, cu deschidere si intelegere pentru viziunea social-democratiei…

- ALDE a decis: Sustine propunerea PSD pentru functia de premier - surse ALDE a decis, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose. Potrivit unor surse politice, membrii Biroului Politic ALDE…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta în Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara,…

- PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea social-democrației…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern.

- Guvernul Romaniei, aruncat in deriva de PSD, va fi condus interimar de un severinean. Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, a fost desemnat de președintele Iohannis sa preia fraiele cabinetului demisionar al fostului premier Mihai Tudose. Mai mult, Mihai Fifor este in carți și pentru a deveni…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea. 'Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care este…

- "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care este propunerea noastra de prim-ministru care va fi inaintata presedintelui Romaniei. A fost o procedura noua in CExN, in care au fost mai multe propuneri, cei care au propus si-au sustinut propunerile respective,…

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse politice. Conform surselor citate, in CExN al PSD s-a inregistrat doar o abtinere fata de aceasta propunere. Viorica Dancila este presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice…

- Radu Tudor a vorbit despre propunerea PSD pentru funcția de premier, spunând ca se așteapta sa ramâna Viorica Dancila, deoarece „din cei patru candidați, Fifor, Andronescu, Stanescu și Dancila, trei au refuzat”. „Nu exista motive serioase ca aceasta propunere…

- România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata însa convins ca nu se va ajunge într-o astfel de situatie. De…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, precizeaza ca ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru si ca noua propunere de prim-ministru va fi luata in coalitia PSD-ALDE. Chitoiu declara ca decizia cu privire la noua nominalizare „trebuie sa fie luata in urma unei analize…

- La ora 11:00 va incepe la PSD o sedinta in urma careia va fi nominalizat un nou premier de catre social-democrati. Cele mai mari sanse la ora actuala le are Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale, acesta fiind preferatul lui Dragnea, asta pentru ca-i este extrem de fidel, nu neaparat ca este si…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, astazi dimineața, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Intalnirea vine duopa ce ieri PSD i-a retras sprijinul politici Mihai Tudose, iar acesta a decis sa demisioneze din funcția de premier.

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. “Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Agerpres The post Mihai Tudose a demisionat din functia de…

- Vicepremierul Paul Stanescu, actual ministru al Dezvoltarii, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Premierul Tudose și-a prezentat demisia, luni seara, dupa votul prin care Comitetul Executiv Național al PSD a votat retragerea spirijinului…

- Comitetul Executiv National al PSD i-a retras luni sprijinul politic lui Mihai Tudose. In urma acestei situatii, Tudose a anuntat ca demisioneaza din functia de prim-ministru. Vicepremierul Paul Stanescu, actual ministru al Dezvoltarii, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru,…

- Principalul favorit pentru a prelua funcția de ministru al Apelor și Padurilor este senatorul PSD Ioan Deneș, senator de Bistrița. Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament pe listele USL, din partea PNL, iar dupa ruperea alianței, Deneș a fost primul parlamentar care…

- Prevazut sa troneze cel putin o luna in Piazza Venezia din centrul capitalei Italiei, molidul rosu, cu o inaltime de 21 de metri (potrivit site-ului Wantedinrome.com), a dat rapid semne de uscare, iar coroana sa "obosita" a devenit tinta ironiilor pe internet. "Pomul de Craciun din Roma este uscat,…

- Ultimele miscari de pe scena politica a Romaniei, poate duce la indeplinirea unui scenariu greu de imaginat in urma cu ceva timp. Astfel, tensiunile din PSD poate duce la o victorie greu de imaginat a opozitiei. Miza ar fi in toate cazurile functia de premier. In ultima perioada au aparut tensiuni…

- Senatorul Traian Basescu, președinte al PMP, s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu mai mulți oficiali europeni, pe agenda discuțiilor aflandu-se mai multe teme de actualitate de pe agenda europeana, printre care și nevoia accelerarii proceselor de integrare a Romaniei in spațiul Schengen. …

- Editie eveniment de Ziua Nationala la Antena 3. Rares Tiron este castigatorul concursului 1 Romania, singurul concurs care poate schimba viitorul Romaniei. Rares Tiron are 21 de ani și este...

- Silvio Berlusconi, conducatorul partidului Forza Italia, a declarat cine poate sa devin urmatorul prim-ministru italian. Fostul prim-ministru a sugerat ca, in cazul in care blocul sau de centru-dreapta va cistiga alegerile legislative de la inceputul lui 2018, generalul Leonardo Gallitelli, fostul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat asigurari ca Partidul Unitații Naționale (PUN) va face alianța cu toate partidele proeuropene care vor accede in Parlamentul R. Moldova dupa alegerile din 2018. Și asta pentru a nu admite ca partidele de stanga sa prea guvernarea. Declarația a fost…

- Pana la 19 decembrie curent va fi evaluata activitatea fiecarui ministru, dar și a reprezentanților Partidului Democrat (PD) delegați in instituțiile de stat. Cei care nu și-au pliat agenda „conform așteptarilor cetațenilor” pot fi chiar demiși pana la Anul Nou. O asemenea dispoziție a fost data de…

- Pana la 19 decembrie curent va fi evaluata activitatea fiecarui ministru, dar și a reprezentanților Partidului Democrat (PD) delegați in instituțiile de stat. Cei care nu și-au pliat agenda „conform așteptarilor cetațenilor” pot fi chiar demiși pana la Anul Nou. O asemenea dispoziție a fost data de…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PMP) ii reproșeaza premierului Mihai Tudose ca de la inceputul mandatului nu a efectuat nicio vizita oficiala in nicio capitala europeana. Intr-un interviu pentru ziare.com, Mureșan spune ca a observat ca atunci cand Mihai Tudose s-a aflat la Bruxelles, „și presedintele…