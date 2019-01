Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut șapte ani de la divorțul dureros de Oana Mareș, iar de atunci Augustin Viziru nu și-a mai asumat nici o relație. Deși este unul dintre cei mai carismatici actori din Romania, Augustin Viziru spune ca este un barbat pretențios.

- Daniel Bugdugan a fost intotdeauna o persoana discreta atunci cand a venit vorba de familie. Realizatorul de radio are un baiețel și o fetița pe care i-a ținut cat mai departe de ochii curioșilor, insa la inceput de an, acesta le-a facut o surpriza fanilor sai. ''Cum sa fii un tata bun pentru fiica…

- Bella Santiago, castigatoarea X Factor, din sezonul 8, are un zambet fermecator. Te cucerește din prima clipa, dar puțini știu cum a fost viața artistei filipeneze inainte sa caștige concursul.

- Bella Santiago este castigatoarea X Factor 2018 si a premiului in valoare de 100.000 de euro. Cantareata in varsta de 28 de ani a marturisit ca vrea sa foloseasca banii pentru a le oferi un trai decent fiicei si mamei sale, care duc o viata grea in Filippine.

- Filipineza care a uimit Romania cu vocea ei s-a cununat astazi cu barbatul vietii ei. Bella Santiago a trait emotii de nedescris in fata ofiterului de stare civila si totusi nu si-a putut lua gandul de la fetita ei care locuieste departe de ea si nu a putut sa-i fie alaturi.

- In cel de-al treilea episod al serialului marca protvplus.ro, Viața bate vlogul , Maria Zvinca deschide un subiect inca tabu in societatea romaneasca, dezvaluind ce inseamna sa ramai insarcinata la 16 ani.

- Anul acesta, Irina și Monica Gabor au petrecut mult timp impreuna, fetița stand o perioada lunga de timp in America, alaturi de noua familie a mamei ei. Chiar daca ii place foarte mult acolo, aceasta nu este hotarata sa se mute definitiv alaturi de Moni, iar motivul este Irinel Columbeanu, de care este…

- In acest weekend o indragita interpreta de muzica ușoara dar și populara din Targu Jiu a avut ocazia sa urce pe scena alaturi unul din caștigatorii X Factor. Fiica cunoscutei actrițe a Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, Luminița Șorop, Anca Gosa a avut ocazia de a interpreta cateva melodii alaturi…