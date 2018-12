Stiri pe aceeasi tema

- La finalul unei seri pline de emoție, Bella Santiago a devenit caștigatoarea „X Factor” 2018 și a marelui premiu in valoare de 100.000 de euro! Bella Santiago canta de la varsta de 15 ani și a susținut concerte in Filipine, Taiwan, dar și in Malaezia, unde l-a cunoscut pe actualul sau soț. Venita din…

- Mihai Constantin: ”Lumea s-a saturat sa vada niște meciuri plictisitoare, in sala. Lumea vrea sa vada show, de la dansatoare pana la spectacol de lumini”. Catalin Moroșanu: ”Ambiția este motorul cel mai puternic ce te scoate din necunoscut și te duce catre cele mai inalte culmi”. 1. In ce conjunctura…

- "Suntem de mult in spatele Bulgariei, dar nu izoleaza Romania. Acest MCV, din 2007, de cand am intrat in UE, functioneaza. Au fost rapoarte mai dure, mai putin dure, dare este un raport pe care noi l-am acceptat cand am intrat UE. Si s-ar putea ca acest mecanism sa ramana si dupa 2020. Asta este problema.…

- O parte din presa progresista s-a inflamat deoarece 15 parlamentari au sesizat la Autoritatea Pentru Protecția Copilului agenția de publicitate Papaya Advertising pentru clipul intitulat „Copiii Referendumului”. Sa ne amintim, intai, cum a vociferat, acum un an, platforma Adevarul pentru ca…

- Contratenorul Cezar Ouatu (38 de ani) ne-a marturisit cum priveste societatea de astazi, ne-a oferit detalii despre aparitia si controversele de la „X Factor UK“ si ne-a dezvaluit daca ar mai participa sau nu la Eurovision.

- Jurnalista bulgara de investigații Victoria Marinova,in varsta de 30 de ani, directoarea și prezentatoarea postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisa cu brutalitate , cadavrul sau fiind gasit aproape de malul Dunarii, la Ruse.