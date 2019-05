Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbata, o atenționare cod galben de furtuni pentru 16 județe din Moldova și zona Carpaților Orientali, unde se vor semnala averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina. Atenționarea este valabila pâna duminica…

- Sambata, 23 martie 2019, s-a desfașurat Faza Zonala a Olimpiadei Naționale Corale in Aula Colegiului Național “Unirea”, la care au participat 24 formații corale din 8 județe (Bacau, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea). Concursul s-a organizat pe doua categorii, carora le corespund…

