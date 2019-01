Totul a avut loc in Johnson City, Tennessee. Tanara si-a inchis bebelusul intr-un congelator, aflat in curtea locuinței, scrie a1.ro. Nenorocirea a fost descoperita de cativa vecini, care au sesizat ca ceva nu este in ordine.

"Se plimba in mod nefiresc, purtand un copilaș in brațe. Studia atenta congelatorul aruncat in curte și deschidea ușile. La cateva zile distanța am auzit un scancet de copil și am anunțat autoritațile", a declarat unul dintre vecini pentru presa americana.

copilului

Brittany C. Smith a fost arestata și pusa sub acuzare, dupa ce copilul a fost…