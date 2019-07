Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29.06.2019, un barbat din Vadul Izei a fost dat disparut de familia lui. Ultima data a fost vazut la Ocna Șugatag. Cine-l recunoaște este rugat sa sune la 0740 400 785 sau la poliție. Source

- Un barbat din Timiș este dat disparut de aproape 10 zile. In varsta de 48 de ani, Gheorghe Golubov a plecat in data de 18 iunie de la o stana de oi din localitatea Izvin, și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii din Recaș au fost sesizați de dispariție, iar acum efectueaza verificari ... The…

- Un barbat aflat la Timișoara este dat disparut de cateva zile. In varsta de 46 de ani, Constantin Bosincianu a plecat in data de 21 iunie de la un hotel aflat pe strada Lirei din Timișoara și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați și se afla…

- O familie din Timiș este in culmea disperarii. Copilul lor in varsta de 11 ani, care a plecat de acasa la scaldat impreuna cu alți copii, la o balta din localitatea de frontiera Lunga, comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a disparut in ape. Este posibil ca baiatul sa se fi inecat. In aceste momente…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 45 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. „Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat, de 45 de ani, din municipiul Lugoj. La data…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in cazul dispariției unui barbat de 77 de ani, din localitatea Ladești, din data de 21 mai, acesta nefiind identificat pana in prezent. In data de 21 mai, polițiștii din cadrul Postului de ...

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 18 de ani, disparut de pe raza localitații Timișoara. „La data de 24 mai a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei tanar, de 18 de ani. La…

- Familia unui batran in virsta de 74 de ani din localitatea aradeana Vinga a fost dat disparut de familie. Acesta a fost vazut ultima oara in gara din comuna, astfel ca exista posibilitatea sa fi parasit zona. „In data de 10 aprilie a.c., a disparut din Vinga un barbat de 74 de ani, FERMENDJIN IOSIF-FRANCISC.…