- Liderul filialei USR din localitatea Balești, județul Gorj, Florin Papuc, a sunat la 112, duminica seara, dupa ce ar fi fost agresat de un consilier local PNL, in timp ce strangea semnaturi pentru candidatul la prezidentiale Dan Barna. Cei doi s-au luat la bataie dupa ce consilierul liberal l-ar…

- ”Un membru USR Gorj a fost agresat fizic in timp ce strangea semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la Președinția Romaniei, in comuna Balești. Agresorul a fost un consilier local al PNL, Ion Balan, pe numele caruia a fost depusa o plangere la poliție pentru agresiune fizica.” susține USR, intr-un…

- A inceput razboiul de gherila in teritoriu: liberalii il SABOTEAZA pe Dan Barna USR il acuza pe primarul din Piatra Neamt, liberalul Dragos Chitic, ca sustine necesitatea organizarii unei licitatii pentru amplasarea unui cort in care USR sa stranga semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile…

- USR Satu Mare a demarat, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la presedintie, a anuntat presedintele organizatiei municipale, Radu Panait, intr-o conferinta de presa. "Astazi am inceput campania de semnaturi pentru alegerile prezidentiale a lui…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va candida la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Hotararea a fost luata in unanimitate in forul de conducere al ALDE. Decizia vine la doar o zi dupa ce partenerii de guvernare din PSD au decis ca Viorica Dancila sa candideze la prezidentiale. Dupa…

- Conducerilor USR si PLUS li se propune candidatura liderului USR, Dan Barna, la alegerile prezidentiale, in tandem cu Dacian Ciolos - prim-ministru. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, duminica,...

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș a declarat pentru G4Media.ro ca iși dorește ca alianța USR-PLUS sa desemneze, in tandem, candidatul pentru alegerile prezidențiale și pentru funcția de prim-ministru. Conform informațiilor Digi24.ro, la Congresul USR de pe 13 iulie, Dan Barna ar urma sa fie desemnat…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, în emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu poate confirma daca va fi prezidențiabilul USR PLUS, dar în mod sigur va exista un candidat propriu, scrie agenția Mediafax.Întrebat daca va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus:…