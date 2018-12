Stiri pe aceeasi tema

- ”Franta pe care o iubim! Un tanar fost bancher, pe numele lui Emmanuel Macron, racneste in urechea oricui este dispus sa-l asculte ca rostul lui pe acest pamant este sa reformeze Uniunea Europeana. Este al treilea presedinte francez, dupa Sarkozy si Holland care castiga alegerile promitand…

- Protestele studenților francezi s-au intensificat marți in toata țara, avand loc numeroase incidente in care demostranți au incendiat mai multe cladiri și au intrat in confruntari violente cu poliția, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.De la inceputul acestei saptamani, studenții au inceput…

- Fostul președinte Traian Basescu vorbește despre "aroganța politrucilor cu staif occidental", referindu-se la Emmanuel Macron și la predecesorii sai Nicolas Sarkozy și Francois Hollande, care anunta ca reformeaza Europa, dar nu pot reforma Franta.

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata la Paris ca SUA doresc ''o Europa puternica'' si sunt dispuse sa-si ajute aliatul, dar Europa trebuie sa fie corecta atunci cand vine vorba de impartirea sarcinii privind apararea, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Dorim…

- Masura arestarii preventive a celor cincii barbati si unei femei apropiati ultradreptei, suspectati ca pregateau o actiune violenta contra sefului statului francez Emmanuel Macron, a fost prelungita, au declarat joi surse judiciare pentru Reuters, informeaza News.ro.Aceste persoane, cu varste…

- 'Doresc sa asigur pe toata lumea pentru ziua de dupa. Nu vreau sa creez panica', a declarat seful statului, dupa o serie de articole alarmiste ale unor jurnale britanice. 'Sa luam toate masurile in cazul absentei unui acord tine de responsabilitatea noastra, tocmai pentru ca' viata sa continue 'normal',…