- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…

- In cadrul emisiunii, premierul Romaniei a spus ca s-a saturat, declarand ca nu a "taiat porci cu nimeni, nu am carat sticle de vin". A fost intrebat daca a avut o relație speciala cu Maior și Coldea. "Au fost profesori. O relație speciala, nu. Depinde ce ințelegi prin speciala. Au fost cei…

- "De regula, nu imi pierd vremea sa ii citesc pe Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu ei. Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Acesta sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi au gandit strategia de distrugere a tarii". "Din momentul in care vei reuși sa recuperezi serviciile in favoarea statului…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Aflat dupa gratii, afaceristul ii critica pe alesi ca nu i-au urmat sfatul precedent, de a investi in inchisori. Mai mult, el sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi…

- Binomul SRI-DNA este o expresie pe care o putem regasi in conversațiile noastre zilnice și despre care avem impresia ca este consacrata de Ion Cristoiu. Cea mai veche referire pe care am gasit- o intrunul din editorialele sale este din februarie 2015. Numai ca o realitatea este cu totul alta!

- Noaptea de 6-7 decembrie 2009 Noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, turul doi. Lucrasem alaturi de consultanții straini in echipa de campanie a lui Traian Basescu, dar odata cu inceperea votului treaba noastra se cam terminase. Perspectivele erau incurajatoare, fara a ne entuziasma, intrucat sondajele…

- Intr-o noua postare, Elena Udrea o intreaba pe sefa DNA: unde-i marele dosar Microsoft? Ce s-a intamplat cu acuzatiile cutremuratoare lansate de dansa? „Totul a fost un mare FAS, l-au arestat doar pe fostul sot”, presupunan-du-se ca fostul ministru MDRT era un candiat incomod si trebuia „eliminat”.

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Din cand in cand apare cate un personaj care vrea sa revolutioneze societatea. De obicei este un individ provenit dintr-o fosta structura de putere, eliminat din sistem ca urmare a luptei interne pentru putere. Printre personajele de genul acesta poate fi integrat si fostul presedinte Traian Basescu.…

- Traian Basescu ar putea candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova, de anul viitor. Informația vine de la avocatul care îl reprezinta pe fostul președinte al României în procesul de la Chișinau, cu Igor Dodon, potrivit Realitatea TV.

- „Eu lui Victor Ponta nu-i port pica, iertati-ma. Victor Ponta a luat puterea in partid si a incercat o structura, am facut si eu parte. Nu stiu mai departe ce s-a intamplat cu chestia cu Kovesi si Coldea. Daca ma intrebati pe mine, nu cred ca Coldea a fost un prieten al lui Victor Ponta. Asta in niciun…

- Ce spune Gigi Becali despre o ințelegere cu Armata in legatura cu Steaua: ”Se va incheia acest conflict”. Anghel Iordanescu a afirmat intr-o emisiune la Radio Europa FM ca ”mai devreme sau mai tarziu, Gigi va ajunge la o intelegere cu Armata”. Gigi Becali este increzator ca scandalul cu Armata va avea…

- "In perioada urmatoare, printre persoanele pe care intenționam sa le invitam la comisie sa se regaseasca domnul Traian Basescu, domnul Calin Popescu-Tariceanu, care era vicepreședinte CSAT in 2005, domnul Coldea și domnul Maior. Nu am stabilit un calendar in acest sens, dar a fost o decizie a comisiei…

- El a adaugat ca nu s-a stabilit clar cand cele patru persoane vor fi audiate. "Noi am hotarat ca in perioada urmatoare, nu am stabilit un orizont de timp pentru ca depinde si de programul persoanelor pe care intentionam sa le invitam. Una dintre referiri a fost facuta inclusiv ieri in spatiul…

- „Nu se spun lucruri esentiale acolo (in comisia SRI – n.r.). Pescuiesc, asa, sa vada ce o iesi, dupa care se duc supusi la SRI, care le da un general sau un colonel sa le descifreze ce au spus unii si altii in comisie. Probabil ca, foarte curand, da coltul ierbii si incep sa le puna facilitatile…

- ”Ma voi duce, categoric, dar astept sa-i cheme pe Coldea, pe Maior, pe Dumbrava (generalul SRI Dumitru Dumbrava - n.r.) sa-si epuizeze tot ce are de povestit; mai sunt multi altii si dupa ei, ma duc, o sa ma duc si eu”, a declarat Traian Basescu luni, la TVR 1, intrebat daca se va prezenta la Comisia…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, dar asteapta ca, mai intai, la comisie sa fie audiati fostul...

- Victor Ponta a recunoscut public ca s-a intalnit in locațiile SRI și in via lui Sebastian Ghița cu Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Intr-un interviu acordat Romania TV, fostul prim-ministru a calificat aceste intalniri ca fiind normale, de socializare. Aceste declarații vin sa confirme tot ceea ce a…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost criticat de socialiști și comuniști in Parlamentul Republicii Moldova. Deputații PSRM sunt indignați de faptul ca Basescu a facut propaganda politica in unele universitați din țara și au chemat reprezentanții Ministerului Educației la raport in plen.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu i-a cerut „distinsului“ premier MIhai Tudose sa demisioneze din fruntea Guvernului, dupa ce a criticat-o pe Gabriela Firea pentru intentia de a organiza un targ de Craciun fix in Piata Victoriei, locul traditional de protest impotriva PSD.

- O noua opinie lansata pe contul personal de socializare, este despre cum pana mai ieri „hastagienii il ardeau pe Ponta și pe Oprea in Piața Publica, ca așa le spunea Sistemul, astazi ii iubesc, ca așa e ordinul”, scrie politicianul Gelu Visan. Mai mult, politicianul arata cum li s-au inchis dosarele…

- Victor Ponta a sustinut, duminica, la Antena 3, ca nu deține fotografii de la eveniment, pentru ca nu a participat, fostul premier afirmand ca Liviu Dragnea si Kovesi s-au intalnit. "Nu, nu am asa ceva. Nu am nici cu taierea porcului, nici cu a domnului Dragnea. A fost acolo, intr-adevar.…

- Elena Udrea incearca sa demonteze toate acuzatiile care i se aduc. Elena Udrea: L-am vazut pe Liviu Dragnea la niste intalniri pe la K2, unde el vorbea cu Kovesi, nu cu mine "Deci, dupa ce au vazut securistii ca nu merge sa ma asocieze direct cu Dragnea, ca nici macar nu il cunosteam…

- Fostul ministru al Turismului iese la atac si dezminte toate acuzatiile care i s-au adus in speta in care este pus sub acuzatie Liviu Dragnea. Elena Udrea sustine ca zvonurile aruncate in presa de fostul presedinte al PSD Teleorman, Teodor Nitulescu, nu sunt reale si duce scenariul lansat de acesta…

- "Continuare... Deci, dupa ce au vazut securistii ca nu merge sa ma asocieze direct cu Dragnea, ca nici macar nu il cunosteam si nici pana acum nu cred ca am schimbat mai mult de patru cuvinte cu el, adica de doua ori "Buna ziua!", au gasit alta explicatie. Nu stiu pe unde, la o lucrare…

- „Cred ca era ziua domnului Maior. A stat de vorba cu doamna Kovesi. (...) Dansii erau acolo de vorba. Atunci i-am vazut vorbind. Era ceva privat, cred ca de ziua domnului Maior. Foarte multi erau atunci. Sigur erau Victor Ponta, Alina Bica, Geoana, Sarbu, Coldea, generali de la SRI, de la armata…

- Victor Ponta repinge vehement acuzatiile potrivit carora el l-ar fi denuntat pe Liviu Dragnea: "Dragnea ne acuza pe mine, pe Grindeanu si pe Teodorovici de ceva ce n-am facut...E o prostie, nu stiam ca exista vreo sesizare a OLAF. Aceasta a fost facuta in 2016 cand eu si Teodorivici eram in…

- Dragnea, dupa ce a fost pus sub urmarire penala: Resping categoric acuzatiile Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca respinge categoric toate acuzatiile aduse de DNA, dupa ce procurorii i-au adus la cunostinta ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare intr-un dosar ce vizeaza Tel…

- "Am avut audierea domnului Dumitru Iliescu. Domnia sa a dorit sa fie ultima. Mai sunt elemente care sunt de lamurit. (...) In mare a facut o serie de referiri. Unu — spunea ca in cazul Voicu (n.r. fostul senator Catalin Voicu) are probe ca s-a solicitat arestarea domnului Voicu și ca domnul Coldea…

- Termenul pentru depunerea raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind prezidentialele din 2009 a fost prelungit, de plenul reunit al Parlamentului, cu 60 de zile, informeaza news.ro. Odata cu aceasta decizie, comisia primeste si ragazul necesar pentru reinvitarea si audierea sefei DNA, solicitata…

- Ambitia paranoica de a pune stapanire pe intreg sistemul si clasa politica deopotriva a cuplului Maior – Coldea, caci, oricat s-ar dezice acum actualul ambasador la Washington de fostul sau adjunct, cei doi au actionat „la pachet” timp de un deceniu, ajunsese la cote atat de halucinante incat sereistii…

- O noua serie de dosare secrete despre asasinatul presedintelui american John F. Kennedy a fost publicata, vineri, de Arhivele Nationale ale SUA, informeaza AFP. 680 de dosare au fost publicate, intre care 553 niciodata aparute deoarece CIA se impotrivea, din motive de securitate. In aceste documente…

- Opozitia din PSD se revolta la adresa Guvernului Mihai Tudose si critica dur masurile luate de catre Executiv. Decizia celor din Palatul Victoria de a face o adevarata revolutie fiscala nu e deloc pe placul fostului ministru de Finante, Eugen Teodorovici. In direct la Antena 3, acesta a pus la colt…

- În MApN se formase un comitet de sprijin pentru fostul președinte Traian Basescu, iar foarte multe persoane au fost ascultate ilegal, susține fostul colonel de contra-informatii militare Doru Paraschiv. Doru Paraschiv le-a povestit parlamentarilor din Comisia de ancheta pentru alegerile…

- Udrea ii baga la apa pe Maior, Coldea si Kovesi – despre care spune ca au pus umarul la realegerea lui Traian Basescu in 2009. Doamna Udrea, cum ramane atunci cu alegerile democratice si vointa poporului? Dupa frustrarile din ultimii ani, Elena Udrea a ajuns la capatul rabdarii, implicit a tacerii.…

- "In Romania nu exista forte oculte sau un stat paralel. O vreme am urmarit declaratiile domnului mentionat, care a fost si premier, a avut abordari cateodata interesant de urmarit. De la o vreme nu mai urmaresc afirmatiile acestui domn pentru ca au devenit din ce in ce mai ciudate. Cateodata se…

- Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau au fost invitati saptamana trecuta la audieri in Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, dupa cum anuntase presedintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea. "In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane…

- "Un alt aspect ilegal și foarte grav a fost una din misiunile generalului Hapau Marian, atunci ca șef al Direcției Contrainformații. In cadrul structurilor proprii de contrainformații aveam și acea diviziune a muncii specifica ce se ocupa cu supravegherile și o sa va spun decat despre supravegherile…

- Doua ore si jumatate a tinut intalnirea membrilor Comisiei SRI cu Adrian Sarbu. Adrian Sarbu, om de afaceri: Pentru prima data dupa 28 de ani, Comisia SRI nu mai e controlata de SRI, ci controleaza SRI. Claudiu Manda, președintele Comisiei SRI: In 2010, a fost rugat de domnul Maior sa il ajute…

- Serviciul Roman de Informatii s-a implicat in controlarea unor posturi de televiziune, a sustinut, in fata Comisiei SRI, omul de afaceri Adrian Sarbu. Intalnirea membrilor Comisiei SRI cu Adrian Sarbu a ținut doua ore si jumatate. Adrian Sarbu, om de afaceri:„ Pentru prima data dupa 28 de ani, Comisia…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a vorbit la Digi24 despre afirmațiile facute de fostul ministru al Justiției, Titus Corlațean. Acesta a spus ca ambasadorii SUA și Olandei au facut presiuni asupra sa pentru numirea lui Koveși la DNA. Președintele PMP crede ca daca diplomații straini ar…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a negat marti ca a participat, în decembrie 2013, la „pârlitul porcului" împreuna cu Coldea si Kovesi, asa cum l-a acuzat fostul premier Victor Ponta, sustinând ca daca povestea porcului e reala, "porcul e un penal", potrivit…

- ”Cei din Parlament orienteaza acum aceasta ancheta, care ar trebui sa fie clar dedicata faptului ca pentru Traian Basescu s-au fraudat alegerile si el nu a fost un presedinte legitim la al doilea mandat si toate insitutiile statului au contribuit la fraudarea acestor alegeri in favoarea lui Basescu.…

- Generalul Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP, a avut astazi o prima reactie dupa declaratiile facute de Daniel Dragomir in fata Comisiei de Ancheta. Generalul a facut, la randul sau o serie de precizari importante despre noaptea alegerior din 2009, punctand faptul ca inregistrarile acelor discutii exista…

- Prea putini politisti. MAI vrea sa angajeze peste 3600 de persoane Executivul au aprobat un memorandum prin care Ministerul Afacerilor Interne va putea organiza concursuri pentru ocuparea a 3.694 de politisti din sursa externa, pentru a compensa deficitul de cadre in acest sector. "În prezent,…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae – președintele Comisiei SIPA din Parlament – a incercat sa clarifice misterul neincluderii Rodicai Stanoiu pe lista foștilor miniștri ai Justiției invitați la audierile Comisiei SIPA.

- Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea. "Un singur coleg din PSD l-am vazut cu ochii mei si l-am auzit cu urechile mele când se ruga de Kovesi si Coldea sa îl ajute cu dosarul penal - Liviu Dragnea!!! Si