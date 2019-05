Băsescu: Există un risc pentru referendum, aşa cum este el, cu întrebări prost puse "Exista un risc pentru referendum, asa cum este el, cu intrebarile prost puse. Are mult mai mare importanta daca il pierde presedintele, il pierdem toti, decat daca il castiga. Daca il castiga nu poate face nicio modificare. Efecte practice nu va avea, va fi doar semnal politic, daca il pierde va da apa la moara aliantei PSD - ALDE sa faca vraiste in legislatia care vizeaza justitia. Sunt printre cei care sunt de acord ca trebuie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Exista un risc pentru referendum, asa cum este el, cu intrebarile prost puse. Are mult mai mare importanta daca il pierde presedintele, il pierdem toti, decat daca il castiga. Daca il castiga nu poate face nicio modificare. Efecte practice nu va avea, va fi doar semnal politic, daca il pierde va da…

- Traian Basescu a explicat care sunt riscurile in privinta referendumului, in cadrul unei conferinte de presa. ”Exista un risc pentru referendum, asa cum este el, cu intrebarile prost puse. Are mult mai mare importanta daca il pierde presedintele, il pierdem toti, decat daca il castiga. Daca…

- Traian Basescu, candidatul PMP pentru alegerile europarlamentare, a declarat sambata, la Timisoara, ca are mai multa importanta daca presedintele Klaus Iohannis pierde referendumul pe Justitie, decat daca l-ar castiga.Traian Basescu a explicat care sunt riscurile in privinta referendumului,…

- ''In opinia mea, gestul domnului Iohannis este iresponsabil deja, nu doar imatur pentru ca deja il repeta. De multa vreme, mie imi da impresia ca este intr-o greva prezidențiala, dar din cand in cand iese sa spuna ca nu accepta pentru a iși justifica semnatura. Mie Constituția mi se pare clara,…

- Pe 26 mai 2019, peste exact doua luni, romanii sunt chemati la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii 5 ani. Dincolo de sondaje si sperante, cateva elemente pot contribui decisiv la inclinarea balantei intr-o parte sau alta. 1. Structurile de partid.…

- Președintele Klaus Iohannis are la dispoziție opțiunea de a declanșa un referendum pe tema justiției, odata cu alegerile europarlamentare, dupa ce a caștigat batalia la Curtea Constituționala. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca a cerut inca din 2016 suspendarea lui Klaus Iohannis pentru aceste…

- Un referendum pe tema justiției concomitent cu alegerile europene ar parazita scrutinul din 26 mai, declara la RFI Daniel Barbu, candidat ALDE pentru Parlamentul European. Președintele Klaus Iohannis a spus marți seara ca este ”aproape hotarat” sa convoace consultarea...

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, saluta respingerea de catre Camera Comunelor a acordului ”prost” al Guvernului Theresei May cu Bruxellesul si indeamna la organizarea unui referendum, relateaza BBC News.”Salut respingerea prin vot in aceasta (marti) seara a acordului prost al Brexitului Guvernului”,…