Băsescu, despre Dăncilă la prezidențiale. Declarație-surpriză Traian Basescu susține ca premierul Viorica Dancila este cea mai susținuta și ca ar putea intra cu ușurința in turul doi al alegerilor prezidențiale din acest an. Fostul președinte considera ca Dancila este in masura sa devina candidatul PSD la prezidențiale. ”Dar are șanse Firea sau Teodorovici? Daca are cineva șanse, este cel care este cel mai puternic susținut din interiorul partidului. Ori la alegerile de la Congres a aratat ca doamna Dancila este cea mai susținuta, mai ales ca a fost o desemnare in condiții de concurența”, a precizat Traian Basescu in direct la Romania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

