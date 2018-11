Basarabia la o suta de ani după Marea Unire Acum o suta de ani, Ion Inculeț, omul politic basarabean care fost unul dintre principalii artizani ai unirii Basarabiei cu Romania, descria cel mai bine moldovenii de pe malul stang al Prutului. “Ion Inculeț, președintele Sfatului Țarii la votarea Unirii, 25 iunie 1918: ”Va atrag atențiunea ca in Basarabia moldovenii sunt aproape 70%, poate mai puțin, dar aproape 70%; toți romanii aceștia, toți moldovenii aceștia, mai cu seama sunt țarani, patura conducatoare mai toata este straina. Proprietarii mai toți sunt straini, funcționarii mai toți sunt straini, meseriașii mai tot sunt straini, așa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National Cotroceni invita publicul sa sarbatoreasca Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 decembrie, printr-o incursiune in istoria locului in care Regele Ferdinand a semnat „Proclamatia catre tara”, prin care se afirma idealul national – unirea Transilvaniei si Bucovinei cu Romania, potrivit unui…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat, in aceasta dimineața, impreuna cu directorul general al RNP Romsilva, Gheorghe Mihailescu, la sedinta Consiliului de Conducere a Federatiei Sindicatelor din Silvicultura „Silva”. Evenimentul a fost gazduit de RNP Romsilva. Va prezentam, mai jos,…

- Vineri se va lansa campania de semnaturi „Un milion pentru Unire” in județul Alba. Organizatorii vor explica demersul in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc de la ora 10:00, la Hotelul Cetate. De asemenea, toți romanii, de pe ambele maluri ale Prutului, sunt invitați sa participe pe 1 decembrie,…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a semnat pentru Unire duminica, la unul dintre corturile din oraș unde se colecteaza semnaturi în vederea revizuirii Constituției prin adaugarea unui preambul care sa conțina ideea de reîntregire naționala. Zeci de voluntari unioniști…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii august, referitoare la cresterea de 4,1%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al doilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie news.ro.Astfel, in…

- In 1918, Basarabia a fost prima care s-a unit cu Romania. Dar frontiera de pe Nistru a fost ultima recunoscuta prin Tratatul de la Paris, abia in octombrie 1920. Cu cateva luni inainte, Regele Ferdinand si Regina Maria au facut o calatorie in Basarabia. Era un semnal ca nu au de gand sa renunte la vechiul…

- Sute de oameni cu inima româna au participat la Festivalul Internațional „Centenar Fest”, la Centrul etno-cultural „Vatra”. Timp de doua zile, în cadrul evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri, vizitatorii au avut parte de un concert de exceptie, sustinut…