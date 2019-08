Candidatul Aliantei USR PLUS la presedintie, Dan Barna, a declarat duminica la Iasi ca viitorul Romaniei "arata foarte sumbru" daca nu se schimba ceva radical si daca in politica nu se implica oamenii onesti si competenti. Aflat in turneu pentru strangerea semnaturilor de sustinere a candidaturii sale la presedintie, Barna a sustinut in cadrul unei conferinte de presa ca in momentul de fata Romania are doua probleme, cea a coruptiei, dar in egala masura si cu un impact mult mai mare - problema incompetentei. "Nu exista autostrazi, Moldova este izolata de restul Romaniei nu doar din cauza coruptiei,…