Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 1-1 pe "Stamford Bridge", Barcelona a obtinut o victorie neasteptat de usoara in fata celor de la Chelsea, scor 3-0, in mansa a doua a optimilor Champions League. Echipa lui Ernesto Valverde s-a calificat astfel pentru a 11-a oara consecutiv in sferturile competitiei. Lionel Messi a fost eroul…

- Ultimele partide din „optimile” UEFA Champions League s-au consumat in aceasta seara. Barcelona și Bayern Munchen s-au alaturat echipelor calificate in sferturile de finala ale celei mai prestigioase competiții inter-cluburi din Europa.

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala. Barca, dupa 1-1 pe Stamford Bridge, s-a impus pe teren propriu prin golurile inscrise…

- LIGA CAMPIONILOR. Nu mai putin de opt goluri au marcat bavarezii in dubla cu Besiktas, din optimi, iar fanii aplauda revenirea la fotbalul-spectacol cu care Bayern cucerea acum cinci ani Europa, sub conducerea aceluiasi antrenor Jupp Heynckes. Dupa 5-0 in tur, la Istanbul, misiunea bavarezilor a…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…

- LIVETEXT Beșiktaș – Bayern Munchen, in optimile Ligii Campionilor (ora 19:00, Telekom Sport 1). In tur, 0-5. Beșiktaș – Bayern 1-3 VIDEO Au marcat: Love 59’/ Thiago 18′, Gonul 47-aut., Wagner 84′ – Dupa 5-0 in tur, Bayern n-a forțat in meciul in Turcia, dar s-a impus. Thiago a deschis scorul, in minutul…

- Dupa Real Madrid, Liverpool, Manchester City și Juventus Torino a venit randul echipelor FC Sevilla și AS Roma sa acceada in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Gruparea spaniola FC Sevilla a produs surpriza marți seara și s-a impus cu ...

- Tehnicianul formatiei AS Roma, Eusebio Di Francesco, a declarat, marti seara, ca asteapta sa se intalneasca in finala Ligii Campionilor cu Vincenzo Montella, antrenorul echipei FC Sevilla."Roma nu trebuie sa se teama de nimeni. Vreau sa fac aceasta echipa sa viseze in continuare. Dau nota…

- Manchester United este favorita la calificare in sferturile de finala ale Ligii Campionilor in disputa cu FC Sevilla. Este opinia mai multor oficiali ai fotbalului moldovenesc și a unor conducatori de cluburi din Divizia Naționala.

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Mijlocasul Liverpool Emre Can le-a spus jurnalistilor englezi ca nu a analizat niciuna dintre propunerile de transfer venite pe adresa lui pentru ca vrea sa se concetreze pe ce are de facut la echipa de club in cele 9 etape ramase de disputat in Premier League. Mai mult, internationalul…

- Tehnicianul echipei Manchester City, Josep Guardiola, a declarat dupa meciul cu FC Basel, scor 1-2, ca il bucura calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa a mentionat prestatia slaba a formatiei sale in repriza a doua a partidei de joi.“Ne bucuram ca ne-am calificat in…

- Echipa engleza de fotbal Manchester City s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, desi a fost invinsa surprinzator acasa de FC Basel cu scorul de 2-1, in mansa secunda a optimilor. City, care castigase prima mansa cu 4-0, a deschis…

- MANCHESTER CITY - BASEL LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Manchester City are de indeplinit o formalitate cu FC Basel, in optimile Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 din Elveția. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. MANCHESTER…

- Liverpool s-a calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa 0-0 pe teren propriu cu FC Porto, in mansa secunda a optimilor de finala ale competitiei. ''Cormoranii'' nu aveau emotii in privinta calificarii, luand in considerare victoria cu 5-0 din…

- Un minut de reculegere in memoria capitanului Fiorentinei, Davide Astori, va fi tinut la meciurile din aceasta saptamana din Liga Campionilor si Liga Europa, a anuntat UEFA. In Liga Campionilor se vor disputa, marti, in optimi, partidele Liverpool – FC Porto si Paris Saint-Germain – Real Madrid,…

- 18 puncte sunt in acest moment intre Manchester City si Liverpool, a doua clasata din Premier League. Formatia antrenata de Pep Guardiola a bifat succesul cu numarul 25 din actualul sezon intern dupa 1-0 cu Chelsea. Unicul gol a fost trecut in dreptul lui Bernardo Silva (46').

- Paris Saint-Germain va avea o misiune extrem de dificila in returul cu Real Madrid, din optimile Chmapions League, dupa esecul cu 1-3 pe "Santiago Bernabeu". Absenta lui Neymar, care va fi supus unei interventii chirurgicale la sfarsitul acestei saptamani, nu-l ingrijoreaza insa pe presedintele parizienilor.…

- "Am aratat cine suntem cu adevarat", a afirmat Pep Guardiola dupa ce Manchester City a cucerit Cupa Ligii engleze la fotbal, primul sau trofeu sub comanda antrenorului spaniol, duminica, prin victoria cu 3-0 in fata lui Arsenal Londra in finala disputata pe arena Wembley. "Am resimtit…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Una dintre cele mai fascinante rivalitati din istoria recenta a Champions League revine dupa o pauza de sase ani: Chelsea si Barcelona isi vor masura fortele pe "Stamford Bridge", in prima mansa a optimilor competitiei. Ultima intalnire dintre cele doua formatii a avut loc in sezonul 2011-2012, atunci…

- Wigan a produs marea surpriza a optimilor de finala din FA Cup și a scos-o pe Manchester City la capatul unui meci incredibil. "Cetațenii" au avut niște cifre incredibile, dar a fost in zadar. VEZI AICI VIDEO Acesta este a 3-a infrangere a lui Manchester City in acest sezon in toate competițiile. A…

- Gica Hagi, 53 de ani, nu renunța la ideea de a parasi fotbalul romanesc. Chiar daca e inca indecis in privința destinației, lanseaza cateva piste pe care cei care raman aici și-ar dori sa le urmeze pentru ca fotbalul romanesc sa se dezvolte. O lauda pe FCSB pentru victoria cu Lazio, 1-0,…

- Petrescu, optimist in legatura cu șansele FCSB-ului in dubla cu Lazio Fostul jucator al Stelei crede ca echipa de pe locul 2 din Liga 1 poate invinge Lazio. Antrenorul CFR-ului e convins ca FCSB poate profita de forma slaba a italienilor și va reuși sa îi învinga azi. "Statistica nu…

- Fost campion european cu Germania in 1996 și finalist UEFA Champions League in 1999 cu Bayern Munchen, Mario Basler a reacționat dupa remiza dintre Juventus și Tottenham și l-a atacat dur pe Buffon, considerat responsabil pentru revenirea englezilor. In meciul de marți seara, Juventus a condus cu scorul…

- Real Madrid și PSG se intalnesc astazi in manșa tur a optimii de finala din Liga Campionilor. Tot astazi, Liverpool se deplaseaza la Porto. Partidele incep la 21:45 și pot fi urmarite in direct pe Telekom Sport 1 și in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro. ...

- Manchester City a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia elvetiana FC Basel cu scorul de 4-0 (3-0), in deplasare, in prima mansa din optimile de finala. Golurile echipei antrenate de Pep Guardiola au fost marcate…

- LIGA CAMPIONILOR. Programul meciurilor din faza optimilor de finala, prima manșa: – marți, 13 februarie, ora 21:45: FC Basel – Manchester City, Juventus – Tottenham – miercuri, 14 februarie, ora 21:45: FC Porto – Liverpool, Real Madrid – PSG – marți, 20 februarie, ora 21:45:…

- Cea mai importanta competiție din fotbalul european continua. Diseara incep optimile Ligii Campionilor și 16 echipe vor sa joace pentru trofeu pe 26 mai, la Kiev. Conform cotelor de pe Betano.com, Manchester City e marea favorita, urmata de PSG, Bayern, Barcelona și Real Madrid. Marcatorul de Aur la…

- Wanda Metropolitano, noul stadion al celor de la Atletico Madrid, va gazdui finala Cupei Spaniei din acest sezon, dintre FC Barcelona si FC Sevilla, care va avea loc sambata, 21 aprilie, la o ora care urmeaza sa fie anuntata. Luni, oficialii celor doua formatii s-au intalnit la sediul Federatiei Spaniole…

- Victoria cu 2-0 de pe "Mestalla" a trimis-o pe FC Barcelona in finala Cupei Spaniei, catalanii urmand sa lupte pentru castigarea trofeului cu Sevilla. Liderul din Primera Division este prima echipa care se califica de cinci ori consecutiv in ultimul act al competitiei.

- A murit arbitrul ungur Karoly Palotai. Acesta a ”fluierat” un meci de legenda al Romaniei. Marele arbitru maghiar a incetat din viața ieri, la varsta de 82 de ani. Acesta a fost un fotbalist cunoscut, care a facut parte din naționala Ungariei care a cucerit medaliile de aur la Jocurile Olimpice de la…

- Astfel, Abramovici vrea sa profite si-l curteaza pe portughez, urmand ca-n viitor starul sa evolueze la Chelsea. In cazul in care Real il va transfera pe Eden Hazard, Cristiano e gata sa faca rocada si sa ajunga din nou in Premier League.Mutarea lui Alexis Sanchez la Manchester United a…

- Barcelona va juca in semifinalele Cupei Spaniei dupa ce a invins-o pe Espanyol pe Camp Nou cu scorul de 2-0. Catalanii vor intalni in faza urmatoare a competiției formația care a eliminat-o pe Real Madrid in sferturi, Leganes.

- Miercuri, pentru Real a marcat Benzema (47), in minutul 55, iar pentru Leganes au inscris Eraso (31) si Gabriel (55). In semifinale a acces miercuri si Valencia, care a dispus de Deportivo Alaves, la loviturile de departajare. In ultimul sfert se intalnesc joi FC Barcelona si Espanol, in tur 0-1.

- Manchester City s-a calificat in finala Cupei Ligii engleze la fotbal dupa victoria obtinuta in fata modestei Bristol, cu scorul de 3-2, marti seara, in returul semifinalelor. Invingatoare cu 2-1 in meciul tur, echipa antrenata de Pep Guardiola, care obtine calificarea intr-o finala pentru prima oara…

- Numarul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare în sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt…

- Lionel Messi (30 de ani) a marcat ultimul gol al Barcelonei in victoria obținuta duminica seara pe terenul lui Real Sociedad (4-2), in etapa a 19-a din La Liga. Argentinianul a stabilit astfel un nou record. Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria celor mai puternice cinci campionate…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala. Muller, autorul a 365 de goluri…

- Liverpool s-a impus in fața lui Manchester City, 4-3, provocand prima infrangere a echipei lui Pep Guardiola in acest sezon. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, este exaltat de victoria in fața lui City. "Daca se termina 4-4, toți ne-ar fi criticat, dar eu sunt fericit. La sfarșit, intrebi: «Ce naiba…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Atletico Madrid va evolua cu FC Sevilla, iar Espanol va intalni FC Barcelona, in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, conform tragerii la sorti de vineri. Daca trece de Espanol, FC Barcelona va juca in semifinale cu Real Madrid, in cazul in care si madrilenii vor reusi calificarea in fata celor…

- Arsenal Londra il schimba pe Arsene Wenger cu italianul Carlo Ancelotti. Arsenal are inca un sezon slab sub comanda lui Arsene Wenger și șefii londonezilor au decis ce fanii așteptau inca de acum cațiva ani: sa-l schimbe pe antrenorul francez. „Tunarii” s-ar fi ințeles deja cu inlocuitorul francezului,…

- Formatia Atletico Madrida invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Getafe, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Angel Correa ’18 si Diego Costa ’68, anunța News.ro. Imediat dupa ce a inscris, Diego Costa a primit al…

- Compania Soccerrex, specializata in studierea factorului comercial din fotbal, a publicat topul celor mai puternice cluburi de fotbal din lume din punct de vedere financiar. Ierarhia arata astfel: 1. Manchester City ( protagonista unui parcurs incredibil in Premier League ), 2. Arsenal, 3. PSG, 4. Guangzhou…

- Internaționalul german Emre Can ar putea pleca in aceasta iarna de la Liverpool. Potrivit publicației italiene Tuttosport, Can este dorit insistent de Juventus Torino. Aceeași sursa susține ca internaționalul german a inceput deja negocierile cu formația antrenata de Massimiliano Allegri, el aflandu-se…

- Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, în urma prestigioasei anchete Top 100, organizata si asteptata an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcatuirea acestei ierarhii fiind consultati 169 de experti, între care…

- Bayern Munchen a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Cupei Germaniei, dupa ce a trecut cu 2-1 de rivala Borussia Dortmund. Bavarezii au conturat victoria inca din prima repriza, prin golurile reusite de Boateng si Muller.

- Olanda, vicecampioana Europei din 2016, a cucerit bronzul la Mondialul din Germania, dupa victoria obtinuta in finala in fata Suediei, scor 24-21. Cele doua echipe au avut un start de meci solid si au mers cap la cap pana la 4-4. Treptat, olandezele au inceput sa domine, s-au aparat excelent si au intrat…