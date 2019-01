Barbat, lovit de un autoturism pe aleea Lirei din Constanta Un barbat a fost lovit, sambata seara, pe aleea Lirei din Constanta, in timp ce se deplasa pe partea carosabila.Potrivit IPJ Constanta, la ora 17.45, un barbat de 39 de ani care conducea un ansamblu de vehicule format din autoturism si o remorca pe aleea Lirei din municipiul Constanta, dinspre strada Stelutei catre strada Zefirului, a surprins si accidentat usor un barbat de 39 de ani, care se deplasa pe partea carosabila. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

