Bancul zilei: Provocarea unui avocat pentru o blondă Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda mishto. Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea... nimic. Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma... Avocatul, enervat:

- Uite, hai sa jucam un joc mishto! Eu iti pun tie o intrebare si daca nu stii imi dai 5$, apoi imi pui tu mie o intrebare si daca nu stiu iti dau 5 $! Si tot asa...

- Nu domnule, imi pare rau, sunt obosita, as prefera sa ma odihnesc...

Avocatul enervandu-se si mai tare:

-Bine, uite, jucam alt joc! Eu iti pun tie o intrebare, daca nu stii imi dai 5$; tu imi pui mie o intrebare si daca nu stiu, iti dau 500$!

Blonda… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

