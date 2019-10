Bancul zilei: Probleme la CNADR O blonda își ia o slujba la domeniul public. Trebuia sa vopseasca banda de pe mijlocul unui drum de țara. Șeful ei îi spune ca se afla în perioada de proba și trebuie sa vopseasca cel puțin 2 kilometri pe zi, daca vrea sa-și pastreze serviciul.

Verificând la sfârșitul zilei, el vede ca în prima zi facuse 4 kilometri, dublu fața de medie.

A doua zi a fost puțin dezamagit, pentru ca fata nu vopsise decât 2 km. Se gândește ca oricum asta e media și trece cu vederea. Dar a treia zi, când aceasta vopsise doar 1 km, îi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

