Banca Mondiala critica sistemul de protectie sociala din Romania si sfatuieste guvernul sa ia in calcul renuntarea la cota unica

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, iar autoritatile ar putea lua in calcul inclusiv renuntarea la cota unica, a declarat Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, la Bucuresti. "Motivul pentru care politicienii pierd…

- Hans Timmer, economist – sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, a avertizat vineri ca sunt pericole care se apropie si care nu vor ocoli tarile care nu sunt prudente, mai ales in privinta cheltuielilor. „Sistemul actual de pensii si asigurari nu mai lucreaza pentru noua economie, iar…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, iar autoritatile ar putea lua in calcul inclusiv renuntarea la cota unica, a declarat Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, la Bucuresti. "Motivul pentru care politicienii pierd…

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, intrucat tinerii nu gasesc nicio forma de protectie in mecanismul actual, iar autoritatile sa ia in calcul inclusiv renuntarea la cota unica in favoarea unui impozit progresiv, a declarat, vineri, Hans Timmer, economist-sef…

- Premierul Dancila a avut joi o intrevedere cu Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri economice si comerciale al EAU, presedintele Companiei Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)."Discutiile au vizat identificarea celor mai potrivite modalitati de consolidare a relatiei…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu acordat pentru Digi24 de istoricul elvetian Oliver Jens Schmitt, autorul cartii „Romania in o suta de ani", in care face o radiografie a societații romanești in Anul Centenarului.Digi24: Intre criticile venite din partea…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a anuntat marti ca se lucreaza la realizarea unui nou parteneriat strategic intre tara sa si Romania, precizand ca cel actual trebuie sa fie "imbunatatit si modernizat", scrie Agerpres. "Lucram impreuna cu Guvernul roman pentru un nou parteneriat…

- Miting diaspora. ”Ca urmare a recentelor evenimente din Bucuresti, dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte. Dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite niciodata daca se desfasoara in mod pasnic. Cu toate acestea, este clar ca reprimarea violenta a protestelor de…