- O nava sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna; presa informeaza ca 12 din cei 19 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP preluata de agerpres. Duminica, autoritatea maritima din Nigeria a precizat nationalitatile…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 46 in fruntea clasamentului WTA. Romanca isi pastreaza avantajul de 2.086 de puncte fata de jucatoarea de pe locul al doilea, daneza Caroline Wozniacki, transmite News.ro . Celelalte romance din Top 200 WTA isi mentin si ele pozitiile anterioare, cu exceptia…

- Adversarii imunizarii împotriva bolilor copilariei susțin ca vaccinurile provoaca autism, paralizie și infertilitate. Potrivit savanților, aceste ipoteze sunt false și creeaza premise pentru apariția și raspândirea infecțiilor periculoase pentru sanatatea și viața copiilor. Doctorul…

- Academia de vara ARE se desfașoara in intervalul 6-11 august in Maramureș , adunand la un loc politicieni regionali, functionari publici si reprezentanti ai tinerilor, in cadrul unui program intens de schimburi de experienta si vizite de studii pe teme relevante, alese de regiunea gazda. Primarul Municipiului…

- Festivalul international de folclor pentru copii "Pestisorul de aur" a fost deschis, miercuri seara, in centrul orasului Tulcea, cu un moment dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul a inceput cu o parada a portului popular pe principalele strazi ale orasului, cei 1.400 de membri…

- Romania, victorie cu Ungaria intr-un meci de calificare la Campionatul European de baseball 2019. Echipa naționala de baseball a Romaniei a caștigat primul meci din cadrul turneului european de calificare pentru Campionatul European de Baseball din 2019. Tricolorii s-au impus cu 7 la 3 in fața Ungariei,…

- "Statisticile europene, dar și cele realizate de organizații precum Banca Mondiala sau Organizația Mondiala a Sanatații arata ca Romania sta ingrijorator in ceea ce privește incidența mortalitații infantile, dubla fața de media statelor membre. Experiența unor țari occidentale arata ca un set minim…