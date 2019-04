Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii britanici au facut uz de arma, sâmbata dimineața, în vestul Londrei, pentru a aresta un individ care ar fi tamponat deliberat mașina ambasadorului Ucrainei și apoi a încercat sa intre cu autovehiculul în agenții de poliție, a anunțat Scotland Yard, potrivit AFP.Poliția…

- Politia din Londra a inchis Moscheea Centrala din capitala Marii Britanii, dupa ce o persoana a fost injunghiata. Imediat dupa atac, autorii faptei au fugit. Intreaga zona a fost inchisa pe politisti, iar un elicopter survoleaza zona in cautarea atacatorilor. La fata locului a sosit o ambulanta care…

- Un pieton a fost accidentat mortal, vineri seara, pe DN2, la iesirea din municipiul Focsani spre Bolotesti, de un sofer care a parasit locul faptei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Un pieton in varsta de circa 35-40 de ani a fost accidentat mortal, pe DN 2, la…

- 'Pachetele postale, toate de format A4, au fost evaluate de ofiteri specialisti ca fiind dispozitive explozive improvizate de mici dimensiuni', a comunicat politia metropolitana. Cele trei dispozitive, trimise la aeroporturile Heathrow si London City si la gara Waterloo, 'par capabile de a aprinde…

- Incident grav la metrou, in stația Aparatorii Patriei. O persoana a incercat sa se sinucida și a sarit pe șine. Deocamdata nu se știe daca persoana mai este in viața. Știre in curs de...

- O persoana s-a aruncat joi dimineața in fața unei garnituri de metrou, in stația Gorjului, potrivit relatarilor trimise de telespectatori Digi24 și anunțului facut de Metrorex. Circulația este ingreunata pe magistralele M1 și M3.Echipaje ale SMURD și poliției au ajuns la fața locului.…

- Un barbat din Bobota a apelat numarul unic de urgența 112, marți la orele amiezii, anunțand autoritațile ca nu și-a mai vazut vecinul ieșind din casa de cateva zile. Polițiștii și pompierii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca ușa casei era incuiata. Aceștia au forțat intrarea și au gasit…

- Politia din Regat a descoperit 11 romani tinuti sclavi la Londra, iar un roman de 49 de ani a fost arestat sub acuzatia ca si-ar fi exploatat conationalii. In acelasi timp, la Bristol, trei romani au transformat in sclav pe un al patrulea.