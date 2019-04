Baia Mare: Proiectul de subventionare a sterilizarii cainilor metisi cu stapani nu are deocamdata stabilit bugetul. Vezi aici, sumele propuse si cu cat merge piata

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali au votat vineri, 19 aprilie, doua proiecte importante in ceea ce priveste adoptia cainilor fara stapan si aprobarea procedurii de subventionare a sterilizarii cainilor metisi, cu stapan, de pe teritoriul muncipiului Baia Mare. Aceste doua proiecte de hotarare propuse la initiativa…

- Un barbat a fost ucis ieri pe strada Castanilor din Baia Mare. Principalul suspect este un vecin, cu care victima se certa pentru un petic de pamant. Conform informațiilor noastre victima avea 62 de ani. Era in judecata pentru o alee comuna cu suspectul, alee care era folosita de ambii pentru acces…

- Angajatii de la SPAU Baia Mare au facut revizia trenuletului pentru copii, din Parcul Regina Maria. Cei doi mecanici au schimbat piesele stricate, au improspatat culorile, l-au pornit chiar ieri si spun ca e functional. Daca vremea tine cu noi, trenuletul isi va intra in drepturi imediat cum vremea…

- Piticii sunt asteptati astazi la Teatru-Sectia Papusi. „Muzicantii din Bremen”, dupa fratii Grimm va avea doua reprezentatii, respectiv de la ora 10.00 si ora 11.00. Ana Liliana ILEA, despre piesa: “O lupta parodica dintre bine si rau, surclasata de tesatura crearii unui taraf configurat dintr-un magar,…

- Actuala legislație in domeniu (OUG 80/2001, modificata in cursul anului trecut) prevede ca o instituție publica din țara noastra poate cheltui cel mult 120 de lei pentru masa unui oficial cu ocazia unor dineuri. In cazul unui cocteil, cheltuiala maxima este de 25 de lei, iar cadourile ce pot fi oferite…

- La Iași a fost lansata asociația magazinelor La Bacanie De curand, a avut loc lansarea Asociației magazinelor de proximitate La Bacanie, unde diferiți producatori si distribuitori ieșeni s-au intalnit cu reprezentanti ai autoritatilor locale pentru a trage un semnal de alarma cu privire la efectele…

- Poarta Cetații Tomis, locul unde Black Waters și Ana Rodica Staiculescu vor sa construiasca un bloc de 6 etaje Un investitor imobiliar vrea sa construiasca un bloc la doar 2 metri de Poarta Cetații Tomis, una dintre cele mai importante marturii istorice ale orașului antic. Proiectul a starnit mai multe…

- Sambata, 2 februarie 2019, de la ora 19.00, in sala studio a teatrului municipal se joaca piesa “Crima din strada Lourcine”, de Eugene Labiche, in regia lui Victor Olahut si scenografia semnata Mihai Valu Relian. Durata spectacolului este de 70 de minute. Ana Liliana Ilea, despre peisa: “Atunci cand…