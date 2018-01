Stiri pe aceeasi tema

- Se incing spiritele in PSD! Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Mai exact, Plumb face apel la organizarea cat…

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

- Batalia pe Carmen Dan nu e ce pare a fi. E un razboi pe viața și pe moarte intre doi politicieni din același partid, ”prieteni” de nedezlegat – Dragnea și Tudose. Avem și alte ”prietenii” clamate, intonate duios, cantate la televizor și de la tribuna, intarite langa juramantul pe Biblie, una din formalitațile…

- Fiind persoana privata din Romania care a avut cele mai multe procese contra unor marcanti membri PSD sau afiliati de ai lor externi si singura care a dat in judecata PSD in acelasi scop, am un vechi fotoliu de loja pentru observarea reformei din acest partid

Fiind persoana privata din Romania care a avut cele mai multe procese contra unor marcanti membri PSD sau afiliati de ai lor externi (de la Miron Cozma in 1993 la Rodica Stanoiu in 2004 mi-au intentat procese de calomnie, intii in penal, pe urma, dupa dezincriminare, in civil) si singura care a dat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si 'spre stiinta' liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie.A da batalia cu Dragnea prin umilirea…

- Pana la urma ni s-a tras clapa pe fata: nu mai venim! Iar acuma suntem anuntati ca mai marii principalului partid de la putere vin la Iasi, dar ca sa ce? Ca sa se rafuiasca intre ei, pe ciolanul din guvern, si sa vada daca iau mai mult oltenii lui Dragnea si Olgutei sau regatenii braileanului Tudose…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, marti, la cel de-al 14-lea flashmob in fata sediului PSD Sibiu. Fara sa scoata un sunet, protestatarii au stat 15 minute in zona pe care au denumit-o ”libera de coruptie” si au indreptat lanternele telefoanelor mobile catre sediul PSD Sibiu.Protestul…

- Se arunca sageti ascutine intre Dragnea si Tudose. Premierul a trecut in tabara baronului de Giurgiu si a declarat ca sustine propunerea acestuia – conducere colectiva in PSD. Premierul a declarat ca „este de acord" cu cele scrise de presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau. Badalau cere „punerea…

- Social-democrații au decis la Comitetul Executiv Național (CExN) de luni sa mai aiba o ședința la finalul lunii ianuarie, cand premierul Mihai Tudose ar trebui sa vina cu propuneri pentru remanierea guvernamentala. „Restructurarea nu se putea face astazi. Azi am lansat subiectul. Va fi discutata la…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat, Niculae Badalau, a fost unul dintre cei mai vocali în sedinta CExN, acesta prezentând si o scrisoare cu mai multe critici, informeaza Realitatea TV.

Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Social-democrații s-au reunit, incepand cu ora 14:00, in Comitetul Executiv Național, fiind, de astfel, prima intrunire a PSD pe anul 2018. Subiecte care ar putea fi discutate in CExN sunt restructurarea Guvernului, convocarea unui Congres Extraordinar si modificarea Statutului PSD.

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

Ambasadoarea Olandei, la masa cu Nelu Iordache. Reactia Ambasadei Ambasadoarea Olandei, Stella Ronner-Grubacic, a fost fotografiata la masa cu Nelu Iordache, condamnat in prima instanta pentru deturnare de fonduri. "Doamna Ambasador Stella Ronner-Grubacic si familia sa au petrecut o vacanta de…

- Potrivit lui Badalau, Comitetul Executiv Național al PSD, care urmeaza sa se reuneasca în curând, va decide daca e nevoie de un congres, scrie evz.ro. Numarul 2 din PSD a mai spus ca Guvernul ar putea fi restructurat astfel încât Executivul sa fie „mai…

- PSD se gasește in pragul unei decizii legate de remanierea guvernamentala și, pentru a tranșa lucrurile, va fi convocat Comitetul Executiv Național. Firește ca pana atunci lucrurile se dezbat in culise, iar Dragnea, urmat, se pare, de Tudose, raman cei care decid. Fiecare, conform unor surse, dorește…

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Regia Autonoma ''Monitorul Oficial'' va reveni sub autoritatea Camerei, au decis, vineri, deputatii, adoptand in acest sens, cu 184 voturi ''pentru'' si 46 abtineri, o initiativa legislativa.

- Primarul independent al orașului Voluntari, Florentin Pandele, lansa un apel catre toți primarii din țara sa vina la proteste impotriva Guvernului, din cauza prevederilor din bugetul de stat pe 2018. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, susține ca Pandele s-a grabit și arata ca deja s-a…

Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe " pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum", motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018.

- Leo Messi a inscris un gol perfect valabil in minutul 31 al meciului Valencia - Barcelona, dar reusita superstarului argentinian nu a fost acordata din cauza lipsei tehnologiei "goal line". Suarez a pasat perfect din flancul drept, Messi a sutat cu latul, de la marginea careului…

- „Domnul Draghici si avocatul sau au prezentat conotatia politica, faptul ca in 2009 a venit in judetul Arges domnul senator Mircea Andrei, avocat, fost procuror, si ca exista elemente in presa vremii si declaratii ale primarilor ca a fost amenintat sa treaca de la PSD la PDL, cu dosare penale (...)…

- Avem creștere economica de 8,6%! Cifra este una record in Uniunea Europeana și se refera la trimestrul trei al anului 2017 fața de trimestrul trei al lui 2016. Și totuși, de ce nimeni dintre acei cu oarecare pricepere in economie nu deschide sticla de șampanie?

Sindicatele din chimie si petrochimie cer abrogarea OUG de modificare a Codului Fiscal, argumentand ca diminueaza contributia angajatorului la 2,25% pentru conditii normale de lucru si creste contributia angajatului, urmand sa scada salariile tuturor salariatilor, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.

- PNL va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, iar de marți liberalii vor incepe negocierile cu toate partidele și formațiunile parlamentare, cu excepția PSD, in vederea susținerii acestui demers, a anunțat luni președintele partidului, Ludovic Orban. "PNL a hotarât, la…

- Din ce in ce mai mulți australieni sunt interesați de ecologie in multe aspecte ale vieții lor, insa se pare ca acest lucru se intampla mai rar cand vine vorba de alimentație. Un studiu recent indica faptul ca doi din trei adulți din Australia nu consuma indeajuns de multe legume, un factor ce contribuie…

- Un brazilian in varsta de 29 de ani, cunoscut sub inițialele L.L., adora noile tehnologii mobile, la fel ca mulți tineri de varsta lui. Insa el a decis ca are nevoie de tratament de specialitate, dupa ce a remarcat ca aceasta pasiune a devenit o veritabila dependența, care ii afecteaza in mod direct…

Dezvoltatorul imobiliar rus Serghei Polonski, condamnat pentru inselaciune in dauna unor investitori, intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale care au loc anul viitor, a anuntat miercuri managerul sau de campanie citat de Reuters.

- Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, face un apel la multinaționale. Companiile sunt invitate sa investeasca in Timișoara iar edilul le asigura de tot sprijinul și suportul sau. Edilul, intr-o postare pe Facebook, critica retorica guvernanților, care, spune Robu, transforma multinaționalele…

Washingtonul a cerut miercuri Arabiei Saudite ca procesele impotriva celor acuzati de coruptie sa fie 'corecte si transparente', dupa campania in care au fost arestati zeci de printi, politicieni si oameni de afaceri sauditi, campanie considerata insa de unele media ca fiind una de epurare politica.

Doi ofiteri si doi subofiteri de la Sectorul Politiei de Frontiera (SPF) Romanesti, judetul Botosani, au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar de abuz in serviciu.

Reducerea contributiei pentru Pilonul II de la procentul actual de 5,1% la 3,75%, in locul majorarii la 6%, conform legii, va insemna o reducere de 20% a pensiilor private pentru romani, a anuntat miercuri Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

- Tudose se teme de protestele de strada ale sindicatelor și de transformarea lui intr-un nou Grindeanu, sau mai rau, intr-un nou Boc. Dragnea se teme de picajul liber al PSD in sondaje și de pierderea conducerii partidului, daca promisiunile cu maririle de salarii și pensii din programul de guvernare…

- "In momentul de fața, cred ca domnul ministru Mișa este doar o victima. Artizanii acestui dezastru se numesc Dragnea, Valcov, Olguța Vasilescu și alți specialiști, in mod deosebit din Kiseleff și nu din Palatul Victoria. Aș mai sublinia faptul ca acum se culeg doar roadele nesabuinței, ale demagogiei…

- ”Din toate povestile cu mariri, cu salarii nu a mai ramas nimic. Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea”, a declarat Ponta, la Parlament, citat de News.ro. "Sa nu mai adopte prostiile alea cu trecerea contributiilor. Sa faca cum a facut cu TVA split. Cum a zis? S-a uitat. A zis Dragnea…

- PSD a elaborat un document sintetic in care explica modificarile Codului Fiscal, care vor intra in vigoare la 1 ianuarie. PSD vorbeste despre beneficiile scaderii impozitului pe venit pentru toate categoriile de venituri, de la 16% la 10% dar si despre cresterea salariului minim…

Cum reprezentantii CNSLR Fratia au transmis, joi dimineata, ca fac pasii necesari in vederea declansarii grevei generale, nemultumiti de trecerea contributiilor de la anagajator al angajat, Tudose si Dragnea au fost intrebati, cateva ore mai tarziu, pe cand se aflau la Deva, cum comenteaza acest mesaj.

- Dragnea, Tariceanu și Tudose au avut, luni, o întâlnire pe tema Bugetului. La final, liderul PSD a afirmat ca Bugetul va fi depus în noiembrie în Parlament, nu la sfârșitul lui octombrie, așa cum anunțase

- "Am vazut ca domnul Dragnea are pierderi de memorie. Am auzit astazi ca a zis ca nu s-a intalnit cu Codruța Kovesi, eu ma gandeam sa fac o lista cu 20 de intalniri la care sunt și poze. Sunt intalniri care au avut loc in diverse sedii ale SRI, la niște evenimente. Dincolo de asta, probabil ca vrea…

- "Noi o sa analizam, dar ceea ce am vorbit cu domnul premier, cu domnul presedinte, lucrurile in momentul acesta sunt ca si rezolvate. Asteptam ca in urmatoarea perioada de timp sa ne aplecam un pic pe regulamentul de sporuri si sa mai facem ultimele socoteli pentru colegii nostri carora le era frica…

- Ministerul Sanatatii (MS) a aprobat, in urma demersurilor Avocatului Poporului (AP), alocarea a peste 60.000 de euro in vederea efectuarii, in Italia, a unui autotransplant de celule stem pentru copilul bolnav de cancer din Municipiul Brasov, caruia initial autoritatile romane au refuzat sa-i semneze…

- Continua evenimentele prilejuite de Ziua Armatei Romane. Atat seful statului, cat presedintii celor doua Camere, premierul, precum si ministrii Apararii si Internelor, Patriarhul Daniel, dar si alte oficialitati militare participa, la momentul de fata, la un ceremonial desfasurat la Mormantul Ostasului…

- Salarii mai mici, de la 1 ianuarie 2018. Preconizata trecere a contribuțiilor CAS și CASS in sarcina angajaților de la 1 ianuarie 2018 ii face pe angajații romani sa se aștepte la o scadere a salariilor lor nete incepand cu acea data. Potrivit unui sondaj realizat de catre o important comunitate online…

- Partidul Uniunea Salvați Romania acuza guvernul de incompetența in gestionarea finanțelor publice și cere PSD sa “opreasca experimentul Mișa”. USR spune ca ministrul Finanțelor se face responsabil de majoritatea schimbarilor din sistemul fiscal, modificari care au nemulțumit atat investitorii, cat și…

- A fost scandal uriaș in PSD saptamana trecuta. Cine a caștigat, cine a pierdut, cine este de vina și incotro se duc lucrurile, sunt cateva intrebari la care jurnalistul Cornel Nistorescu incearca sa raspunda intr-un editorial publicat in Cotidianul. Premierul Mihai Tudose a pornit saptamana trecuta…