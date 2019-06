Bacșișul ar putea fi reglementat din nou Ospatarii vor fi cei mai castigati de pe urma legalizarii bacsisului. Clientii multumiti de serviciile lor ii recompenseaza si acum, dar banii nu sunt impozitati, iar cei mai multi ii ascund, pentru ca patronul localului in care lucreaza sa nu fie acuzat de evaziune. Ospatar: "Nu vom mai avea o frica sa stam cu bacsisul nostru, cu banii nostri munciti, sa stam cu ei in buzunar, adica sa nu vina un control ceva, sa se lege de bani." Ospatar: "Legalizarea tipsului ar insemna sa nu mai merg cu frica prin sala, ca sa primesc o atentie din partea oamenilor si din partea consumatorilor. Asta ma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

