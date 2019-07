Probele scrise ale examenului national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, incep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba si literatura romana. Potrivit calendarului publicat pe site-ul edu.ro., probele scrise la Bacalaureat se vor desfasura la nivel national in aceeasi perioada, in lunile iunie-iulie. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidatilor in salile de examen The post BACALAUREAT 2019. Absolventii sustin proba scrisa la Limba si literatura romana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .