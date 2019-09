Avram Iancu şi-a retras candidatura la prezidenţiale. Susţinătorii îi cer să candideze la locale "Am renuntat la ideea de a mai candida ca independent la functia de presedinte al Romaniei. Este cea mai buna decizie pe care am luat-o, asa cum cred ca la fel de buna a fost si cea prin care am decis sa intru in aceasta cursa, deoarece tot ceea ce am facut a fost sincer si bine intentionat. Am crezut, am simtit ca pot face ceva pentru romani, dar cred ca m-am inselat. Nu este un esec, ci o experienta personala care ma inalta spiritual, prin care a trebuit sa trec si sa inteleg realitatea. Ma doare sa constat faptul ca peste 50% dintre romani nu mai sunt interesati de nimic", a declarat Avram… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

