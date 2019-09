Avocatul Tonel Pop, acuze la adresa poliţiştilor din Dâmboviţa: Se spală pe mâini. Nu au cum să aprecieze ora morţii aşa repede "Asta cu fetita moarta la 35 de minute dupa rapire e o gogorita. Ei vor sa se spele pe maini si sa scape de orice responsabilitate, la fel ca in cazul Alexandrei. Am stat la poarta toata noaptea, dar oricum fata era moarta, asa au spus atunci. Asa si acum, noi am fost anuntati la patru ore dupa, dar fetita era moarta dupa jumatate de ora. Nu aveau cum sa aprecieze ora exacta a mortii atat de repede, mai ales dupa 2 zile in care corpul fetitei a fost in aer liber", a spus Tonel Pop la Romania TV. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

