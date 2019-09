Avocatul Poporului, Renate Weber, a emis o serie de recomandari pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, printre care se numara si montarea de radare fixe in zonele intens circulate. Totodata, institutia recomanda introducerea in programa scolara a educatiei rutiere. „Avocatul Poporului solicita autoritaților competente, prin Recomandari, sa ia masuri urgente pentru creșterea The post Avocatul Poporului recomanda masuri radicale in trafic. Radare fixe si educatie rutiera in scoli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…