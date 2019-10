Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a vizitat, miercuri, Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara si a tinut sa vada cum a fost renovat ”salonul groazei”. Imagini cu acest salon inainte de renovare au fost postate pe retelele de socializare si se puteau observa pereti scorojiti,…

- Patru oameni și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit la aterizare, in Ucraina. Se pare ca piloții au efectuat o aterizare de avarie, dupa ce aeronava a ramas fara combustibil, la o distanța de 1,5 km de aeroport. Presa din Ucraina susține ca este vorba despre un avion militar…

- Un avion militar avand la bord 16 condamnati de instantele de judecata italiene au fost adusi, sub escorta, din Italia in Romania. Aeronava a aterizat pe Aeroportul International Henri Coanda, iar infractorii, toti romani, au fost adusi in tara pentru continuarea executarii pedepsei in inchisorile de…

- Actul de acuzare mentioneaza "deteriorarea, distrugerea, incapacitarea sau defectarea intentionate a unei aeronave si tentativa" de a comite toate acestea, dupa ce a intervenit asupra modulului de date (ADM) care transmite viteza, panta traiectoriei si alte date vitale despre avion.Conform…

- Prim-procurorul Parchetului Judecatoriei Caracal, Catalin Zavoianu, a luat-o la fuga, joi, la ieșirea de la Secția de anchetare a magistraților, unde a fost audiat timp de aproximativ cinci ore, noteaza Mediafax. Barbatul a fost așteptat la ieșire de jurnaliști, care l-au intrebat daca are sa-și reproșeze.…

- Cel puțin 23 de persoane au fost ranite dupa ce un avion de pasageri a efectuat miercuri o aterizare forțata pe un câmp lânga un aeroport din Moscova, în urma defectarii motoarelor aeronavei ca umare a lovirii unui stol de pasari, au declarat surse din cadrul autoritaților ruse, potrivit…

- Cifre alarmante. Doua persoane au decedat, iar alte 34 s-au ales cu traumatisme in urma a 33 de accidente rutiere, care s-au produs doar in acest weekend pe traseele din Moldova. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Politie.

- Avionul viitorului se numește Skylon și are un motor care il poate duce in atmosfera Pamantului in numai 15 minute. Odata ajuns acolo, trece in modul racheta pentru a ramane in orbita, potrivit Reaction Engines Limited (REL). REL crede astfel ca poate intrece NASA.