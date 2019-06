Stiri pe aceeasi tema

- O cursa aeriana Ryanair spre Londra a fost suspendata la Aeroportul Otopeni , dupa ce comandantul a oprit brusc avionul in timp ce aeronava rula pentru decolare. Incidentul a avut loc la 15.30, iar pasagerilor nu li s-au dat explicații. Comandantul i-a anunțat, in avion, in timp ce se intorceau pe pista,…

- Libertatea a cules impresii de la pasagerii care au calatorit in acceași aeronava cu care Radu Mazare a fost adus in țara de la Paris. Avionul cu care a fost readus in tara fostul primar al Constantei a aterizat la Bucuresti luni, in jurul orei 20.35. Aeronava a aterizat cu intarziere de circa 25 de…

- Ieri seara, la ora 20.30 aeronava in care se afla fostul primar al municipiului Constanta, extradat din Madacascar a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda Otopeni . Potrivit unor surse, fostul edil tinea in maini o sacosa de culoare rosie in care avea mai multe documente. Tot ieri seara, Centrul de Informare…

- Radu Mazare, extradat din Madagascar, a revenit in Romania, dupa ce plecase pe 30 decembrie 2017. El are de ispașit o pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare. La aterizare, luni seara, pe Aeroportul Henri Coanda București, Mazare a fost vazut, in mainile incatușate, cu o plasa de plastic roșie.…

- Avionul cu care Radu Mazare este adus in Romania a aterizat pe Aeroportul Otopeni la ora 20:32. Zborul a avut o intarziere de cateva zeci de minute, dupa ce meteorlogii au emis luni seara avertizare tip nowcasting cod portocaliu de ploi torențiale și grindina pentru București. Fostul edil a fost adus…

- „Aeronava a decolat cu 30 de minute de intarziere. Daca va recupera in zbor, va sosi la timp. Daca nu, intrazierea de la decolare se va regasi si la aterizare", scrie Radu Tudor pe blogul sau. Radu Mazare este escortat la bordul aeronavei de doi ofiteri de politie, care l-au preluat din Madagascar si…

- Ministerul francez de Interne a anuntat ca sambata au manifestat in toata Franta 22.300 de “veste galbene”, cea mai slaba mobilizare de la inceputul miscarii, la 17 noiembrie, potrivit news.ro.Citește și: Liviu Dragnea a dat carțile pe fața! Cine e cel mai bun ministru din Guvern Dintre…

- Franta isi extinde prezenta militara in Cipru, a anuntat Ministerul cipriot (grec) al Apararii, in contextul tensiunilor referitoare la explorarile gazeifere in apele din largul insulei. Potrivit ministerului, bombardiere franceze Rafale au luat parte la manevre în spaţiul aerian deasupra…