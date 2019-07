''Avengers: Endgame'' a detronat ''Avatar'' devenind filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile Pelicula cu supereroi ''Avengers: Endgame'' a devenit duminica filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografului, detronand recordul detinut de ''Avatar'', potrivit AFP. Cel de-al 22-lea film din universul cinematografic Marvel a obtinut peste 2,790 miliarde de dolari la nivel mondial de la lansarea sa pe marile ecrane in luna aprilie, a anuntat compania Disney. Blockbuster-ul, realizat cu un buget de circa 500 de milioane de dolari atat pentru productie, cat si pentru marketing, ar putea obtine incasari suplimentare intrucat este proiectat in continuare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

